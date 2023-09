Livesport Daily #88: Přestupu ven jsme nikdy nelitovali, říkají brankáři Vítek a Horníček

V úterý se rozjely zápasy Ligy mistrů a ve středu nejprestižnější fotbalová klubová soutěž pokračuje dalšími duely. V rámci nich se předvedou i portugalská Braga a slavný Manchester United. Oba kluby spojuje jedno –⁠ na šanci v nich čekají mladí čeští brankáři. A s oběma, tedy s Lukášem Horníčkem (21) a Radkem Vítkem (19), jsme připravili rozhovor pro podcast Livesport Daily.

"Braga si mě vyhlédla v reprezentaci do sedmnácti let. Z Pardubic to pro mě byl velký krok, ale jsem rád, že jsem ho udělal. Fotbalově je to tu kvalitnější, navíc jsem se naučil jazyk a osamostatnil se. Teď před sezonou se ze mě stala stabilní dvojka, jsem se spokojený s tím, jak se to vyvíjí," vypráví Lukáš Horníček, brankář Bragy, který má na kontě už i dva starty v nejvyšší portugalské soutěži.

"Jsme rádi, že máme tolik fanoušků, jsou skvělí. I z lavičky je každý zápas velký zážitek. Teď nás čeká těžká skupina v Lize mistrů, budeme tam rádi, pokud se nám podaří tam odehrát dobré zápasy. Kdyby se mi povedlo do některého zápasu nastoupit, byla by to pro mě obrovská odměna. Předvedl bych to nejlepší, co v sobě mám," věří si čerstvá jednička české reprezentační jednadvacítky.

A podobné sebevědomí je cítit i z Radka Vítka. "V létě jsem byl součástí A-týmu, jsem už docela zvyklý s kluky trénovat. Na začátku jsem na všechny koukal s očima navrch hlavy, ale za poslední rok jsem hodně vyspěl a už to tak neberu. Jsou tam hráči, kteří se nám mladým snaží pomáhat. Určitě nelituju toho, že jsem tenhle krok z Olomouce udělal,” líčí Vítek.

Livesport Daily #88: Vyplatí se mladým českým brankářům přestupy do zahraničí? Livesport

Dále jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

Čím velké kluby zaujali a v čem se museli zlepšit?

V čem považují fotbalový vývoj v zahraničí za lepší než v Česku?

Jaké další plány mají se svými kariérami?

