Livesport Daily #85: Jak změní příchod Kanea Bayern a Bundesligu, líčí novinář Luboš Brabec

Přestup, o kterém se roky mluvilo jen v teoretické rovině, se v létě stal skutečností – Harry Kane (30) opustil milovaný Tottenham i Premier League. V Bayernu si na začátku ročníku drží průměr jednoho ligového gólu na zápas a i v novém angažmá tak zatím potvrzuje instinkt zabijáka. Jak příchod kapitána Albionu ovlivní hru mnichovského celku a celou ligu? Proč nechodí angličtí hráči do Německa ve větším počtu? Jaké jsou vyhlídky českého tria v Leverkusenu? A v čem je výjimečnost Bundesligy? To jsme probrali se sportovním novinářem a expertem na německý fotbal Lubošem Brabcem.

Anglický útočník se stal nejdražším hráčem, který kdy do nejvyšší německé soutěže přestoupil. V prvních třech ligových kolech zapsal stejný počet gólů a potvrzuje tak svůj pověstný střelecký instinkt.

„Pro Bundesligu jde o velmi reputační záležitost, protože v posledních letech jen sledovala, jak nejlepší hráči na světě odcházejí hlavně do Anglie, do Španělska nebo do Itálie. A Bayern teď přivedl hvězdu takového kalibru, navíc v nejlepších letech, kapitána anglické reprezentace. Kaneův úkol bude jasný, vyhrát s Bayernem Ligu mistrů, proto si ho do Mnichova přivedli,“ myslí si sportovní novinář Luboš Brabec.

Livesport Daily #85: Jak změní příchod Harryho Kanea Bayern a celou Bundesligu, vysvětluje novinář Luboš Brabec Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Vztah anglických hráčů k Bundeslize.

Pozadí přestupu Harryho Kanea do Bayernu.

Turbulentní období v managementu mnichovského klubu.

Budoucnost českých hráčů v Bundeslize.

