Livesport Daily #87: Fotbal je oproti ragby staromódní, říká komentátor Jiří Štěpán

Ve Francii na začátku září odstartovalo mistrovství světa v ragby. A i když v Česku se o tomto sportu běžně tolik nemluví, během každého světového šampionátu jej i tuzemští diváci tradičně hojně sledují a jsou fascinováni mimo jiné i férovostí, která v ragby panuje. I o tom jsme mluvili s komentátorem ČT sport Jiřím Štěpánem v aktuálním vydání podcastu Livesport Daily.

“Mistrovství světa v ragby je třetí nejsledovanější sportovní událost na světě, víc jsou jenom olympijské hry a mistrovství světa ve fotbale,” upozorňuje na zajímavý fakt Jiří Štěpán. “V Česku to tak asi nevnímá, ale je to dané tím, že ragby je hodně populární ve spoustě zemí, včetně těch největších. A dynamicky se rozvíjí i v dalších státech. Třeba v Kanadě, tam je dnes víc registrovaných hráčů ragby než fotbalu, který tam přitom taky zažil velký boom,” vysvětluje Štěpán, proč je MS v ragby tak sledované.

Pokaždé se startem mistrovství světa se objevují srovnání fotbalu a právě ragby. “Faktem je, že v ragby se nesimuluje nebo že videorozhodčí je tam na daleko pokročilejší úrovni. Komentuju hlavně fotbal, mám ho rád, ale upřímně musím říct, že v tomhle je ragby o mnoho let napřed. Všichni víme, že fotbal má své nešvary, ale on sám se je nesnaží řešit. Ragby se neustále posouvá a pořád se chce zlepšit,” doplňuje svůj pohled na srovnávání obou sportů komentátor České televize.

Ten v našem podcastu mluví i o tom, jak složité je připravit se na komentování ragbyového šampionátu. “Má to určitá specifika oproti fotbalu. Připravujete se na mnohem víc hráčů, na tomhle turnaji mě čeká komentování devatenácti týmů a v každém z nich je třiatřicet hráčů. Už to samo o sobě je fuška. A k tomu si připočtěte tu samotnou hru, jejíž pravidla jsou nesmírně složitá a já bych si ani po mnoha letech, co ragby komentuju, netroufl tvrdit, že znám jeho pravidla stoprocentně."

