Poslední tanec legendy MMA. Obávaný Hron se chce s kariérou rozloučit triumfem

V sobotu se zraky českých a slovenských fanoušků bojových sportů upnou na Brno, kde Oktagon MMA pořádá turnaj s pořadovým číslem 61. Na atraktivní zápasové kartě se představí řada hvězdných tváří tuzemské bojové scény, přičemž největší pozornost na sebe strhává Tomáš "Rattlesnake" Hron (100-28-3). To proto, že legendární zápasník se před domácím publikem definitivně rozloučí s impozantní kariérou.

Známý milovník plazů působil na profesionální úrovni více než dvě desetiletí a ve svých 43 letech se rozhodl, že je nejvyšší čas pověsit rukavice na hřebík. Obávaný těžkotonážník je právem považován za obrovskou hvězdu, a tak není divu, že se chystá předvést svůj poslední tanec pod slavnou žlutočernou vlajkou. Ve 132. zápase kariéry se utká se zkušeným Fredem "Piranhou" Sikkingem (57-28-1) podle pravidel Oktagon Underground (Attitude).

"Vždycky pomůže bojovat s někým dobrým, kdo má jiný styl. To vás posune dál. Je to zkušený chlapík," řekl Rattlesnake ve druhém díle pořadu On Sight 2 na adresu svého soupeře, který je trojnásobným mistrem světa, a dodal: "Znám ho, trénoval jsem s ním v Holandsku. Má za sebou také spoustu zápasů jako já. V roce 2023 jsem ho dokonce porazil. Ale tehdy to byl spíš rozjezd, takže teď to bude úplně jiné."

První český bojovník ve slavné kickboxerské organizaci Glory, držitel více než 10 světových titulů a bývalý šampion WKN a WKA, se kromě úspěchů nevyhnul ani jednomu nečekanému pádu. Výrazně ho přibrzdilo vážné zranění nohy, kvůli kterému byl dlouho mimo hru. Legendární Hron má tedy pro derniéru jasný cíl. Nic jiného než výhru si nepřipouští a chce se s kariérou rozloučit impozantním způsobem. V přípravě mu tradičně pomáhá trenér Danny de Vries.

"Poslední tanec! Více než 130 vystoupení, to má málokterá těžká váha. Pro mě osobně to bude výjimečné, protože jeho soupeř byl v minulosti i mým svěřencem," prozradil další motivaci známý kouč a na závěr krátce zavzpomínal i na vznik spolupráce s Tomášem. "Potkali jsme se v Thajsku a od té chvíle to spolu táhneme už 12 let," dodal.