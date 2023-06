V Česku byl představen příští ročník Rallye Dakar. Začne až 5. ledna a s řadou novinek

Příští ročník Rallye Dakar začne netradičně až 5. ledna. Slavná soutěž se již popáté v historii pojede na území Saúdské Arábie, odstartována bude v Úle a cílovou destinací bude o dva týdny později Janbu. Dakar, který často začínal na Silvestra nebo hned po Novém roce, tak bude oproti poslednímu ročníku kratší. Součástí programu je 12 etap. Prohlásil to ředitel rallye David Castera na čtvrteční prezentaci Dakaru 2024 v Horoměřicích u Prahy.

"Stejně jako v minulém ročníku vybudujeme u startu velký kemp, který ale tentokrát nebude písečný, ale ve skalách. Letos měl i přes původní obavy některých velký úspěch a navíc to bylo praktické s ohledem na logistiku. Proto jsme se rozhodli, že to zopakujeme," řekl Castera.

"Chceme pokračovat ve filozofii posledního ročníku s ohledem na náročnost. Ideálně, aby další ročník byl ještě těžší. Věřím. že se nám to podařilo a věřím, že vše zvládneme nadávkovat," uvedl bývalý úspěšný dakarský závodník. Organizátoři podle jeho slov naplánovali trať tak, aby náročné dunové tratě byly uprostřed rallye.

K nejvýraznějším novinkám patří fakt, že se v příštím roce nepojede maratonská etapa, ale takzvaná 48hodinová etapa. Její trať povede čtvrtou největší pouští na světě Rub al-Chálí a každý závodník nebo posádka si sama určí, jakou část asi 600 km dlouhé tratě absolvuje první a druhý den.

Trasa Rallye Dakar 2024. @dakar

Závodit však bude moct jen do 16 hodin, pak budou posádky muset svou závodní aktivitu přerušit v nejbližším bivaku a pokračovat mohou druhý den v sedm ráno. Ve speciální etapě budou mít navíc motocyklisté určenou jinou trať než automobily a kamiony.

"Docela se na to těším," řekl Martin Macík, který letos obsadil druhé místo mezi kamiony. Uvítal by ale více etap. "Jen dvanáct etap a start posunutý na 5. ledna jsou negativa. Na druhou stranu by mělo být 60 procent tras nových a tři kompletně nové etapy. Na konci navíc velmi těžké etapy, na což se těším," uvedl člen týmu MM Technology.

Avizovanou náročnou trať kvitoval i aktuálně nejlepší český automobilový jezdec na Dakaru Martin Prokop. "Jsem rád, že drží koncept z letoška, pojede se 14 dní a závěrečné etapy jsou náročné. Tam se bude rozhodovat. Jsem také rád, že opět jedeme do Empty Quarter (poušť Rub al-Chálí) a že tam budeme v půlce rallye. Navíc to vypadá, že tam budeme dlouho," řekl ČTK Prokop, který letos obsadil 6. místo.

Dakarské kamiony v Horoměřicích. @dakar

Podle motocyklisty Davida Pabišky může posun startu souviset s problémy s počasím a vydatnými dešti v posledních ročnících. "Myslím si, že to nemá nic společného s tím, abychom mohli trávit Vánoce doma," pousmál se Pabiška. "Myslím si, že zkouší rallye posunout kvůli počasí, aby pro ně závod nebyl tak komplikovaný jako letos."

Součástí rallye bude opět doprovodný závod Dakar Klasik plus nově kategorie Dakar future 1000 pro vozy s elektrickým, hybridním nebo vodíkovým pohonem. Pro ty bude každý den připravena asi 100 km dlouhá trať, v jejich případě však nepůjde o rychlost. Výsledky kategorie budoucnosti se nebudou vyhlašovat.

Castera v Česku oficiálně potvrdil, že Dakar se i v dalších letech pojede v Saudské Arábii. "Podepsali jsme smlouvu do roku 2029. Neznamená to, že se pojede jen tam, ale Saudská Arábie bude součástí rallye. Je potřeba říct, že Saúdové jsou finančními partnery Dakaru a kdyby jich nebylo, rallye by již neexistovala," přiznal Castera. Naznačil ale, že trať by v příštích letech měla zavítat i do sousedních zemí. "Už jsme zahájili jednání. Nejde ale, abychom tam jeli jen na jeden dva dny, je potřeba tam trať posunout na čtyři pět etap," podotkl.