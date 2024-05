Salač spadl po konci kvalifikace v Le Mans a zamířil k lékařům, vyjel si devátý čas

Motocyklový jezdec Filip Salač (22) upadl po skončení kvalifikace na Velkou cenu Francie, v níž zajel devátý čas v kategorii Moto2 a zajistil si místo ve třetí startovní řadě. Při cestě do depa se český závodník v nízké rychlosti srazil se Španělem Albertem Arenasem (27) a po pádu se držel za pravé zápěstí. Jeho tým ELF Marc VDS Racing po vyšetření ve zdravotním středisku na okruhu neupřesnil charakter zranění, oznámil pouze na svém webu, že Salačovi ruka otekla a v neděli rozhodne o jeho účasti v závodě lékař. Jezdec sám vyjádřil podezření na drobnou zlomeninu.

"Mám bolesti v pravém zápěstí a vypadá to, že tam mám malou frakturu," konstatoval Salač. "Doufám, že to bude zítra v pořádku a budu moct dát do závodu všechno," dodal.

V kvalifikaci Salač ztratil 616 tisícin sekundy na nejrychlejšího jezdce Moto2 Španěla Aróna Caneta, který v souboji o pole position těsně předčil lídra šampionátu Američana Joea Robertse. Český jezdec vybojoval nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně, Salačovým letošním maximem dosud bylo 14. místo minule v Jerezu.

"Byl to dobrý den. Dopoledne jsem byl i při sólo jízdě schopen jet rychlé kolo a zlepšoval jsem se, z motorky jsem měl dobrý pocit," řekl o tréninku, v němž si sedmým časem zajistil přímý postup do druhé části kvalifikace. "V ní bylo tepleji, víc to klouzalo a v závěru se nám podařilo dostat se do první devítky. Bohužel pak jsem měl incident s jiným jezdcem, který se nedíval dopředu a zezadu mě trefil," vylíčil.

Před rokem český jezdec v Le Mans obsadil druhé místo. Stejný výsledek vybojoval na oblíbeném francouzském okruhu i v roce 2021 ještě ve třídě Moto3.

Salač letos kvůli operaci předloktí vynechal březnový závod v Portugalsku. Po návratu do seriálu bodoval 15. místem v Austinu a poté i v Jerezu, kde dojel jedenáctý, nejlépe v sezoně.

Výsledky kvalifikace

Sprint v královské třídě MotoGP vyhrál podruhé v ročníku lídr mistrovství světa Jorge Martín. Za ním skončil krajan Marc Márquez, který se na druhé místo vyšvihl z třinácté pozice na startu, a absolutní triumf španělských jezdců završil Maverick Viňales.

Závod se nepovedl úřadujícímu šampionovi Francescu Bagnaiovi, který po špatném startu z druhého místa vypadl z první desítky a nakonec do cíle kvůli technickým problémům nedojel. Před nedělním závodem klesl italský jezdec na třetí místo průběžného pořadí o bod za krajana Eneu Bastianiniho. Martín vede šampionát už s náskokem 28 bodů.