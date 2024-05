Salač potřetí v řadě bodoval, ve VC Francie si vyjel 12. místo. Ta bolest byla katastrofa, mrzelo ho

Filip Salač (22) obsadil v motocyklové Velké ceně Francie navzdory zraněnému zápěstí dvanácté místo a potřetí za sebou v mistrovství světa Moto2 bodoval. Českého jezdce limitovaly bolesti pravé ruky po nezaviněném pádu, který měl na okruhu v Le Mans bezprostředně po skončení sobotní kvalifikace v důsledku kolize se soupeřem. Závod vyhrál Španěl Sergio García (20) a po pátém dílu seriálu se ujal vedení v šampionátu.

V králové třídě MotoGP slavil víkendový double před rekordní diváckou kulisou Jorge Martín. Španěl po sobotním sprintu ovládl i hlavní závod a z Francie veze maximální zisk 37 bodů. Na okruh v Le Mans našlo během víkendu cestu 297.471 diváků, tím bez mála o dvacet tisíc padl loňský rekord ze stejného místa.

Nad startem českého jezdce visel otazník. Lékaři závodu jej ale při zdravotní prohlídce před Grand Prix uschopnili. I na startovním roštu si ale Salač stěžoval na bolesti. "Do levých zatáček hodně trpím," řekl televizi Nova Sport těsně před závodem, ve kterém obhajoval loňské druhé místo.

Sobotní kvalifikace znamenala jinak pro Salače nejlepší výchozí postavení v sezoně. Po startu z třetí řady a devátého místa se nepatrně propadl a prakticky po celou dobu závodu se pohyboval hned za první desítkou. Mířil k vyrovnání letošního maxima z minulého závodu v Jerezu, ale v poslední pasáži jej předjel Španěl Jeremy Alcoba.

"Úsměv na tváři nemám. Věděl jsem, že to dobré nebude, zápěstí jsem musel ohýbat přes tu kost, kde to je naštíplé," řekl Salač v televizním rozhovoru po závodě. "Začátek závodu nebyl úplně špatný, ale bohužel posledních pět kol bylo složitých, ruka se mi klepala, bylo těžké ubírat plyn," líčil. Na týmovém webu přiznal, že nebyl daleko od toho, aby zajel předčasně do boxů. "Protože ta bolest byla katastrofa," prohlásil Salač.

García se radoval z druhého vítězství v sezoně a předstihl dosavadního lídra pořadí Joea Robertse z USA, který dojel čtvrtý. Salač ztratil v celkové klasifikaci jednu pozici a je sedmnáctý.

Závod Moto3 vyhrál Španěl David Alonso před Danielem Holgadem z Kolumbie. Průběžné pořadí je opačné, Alonso ale po třetím vítězství v sezoně ztrácí na jihoamerického jezdce už jen bod.

Ve 14:00 odstartuje závod královské třídy MotoGP. Šampionát bude pokračovat za dva týdny v Barceloně.

Výsledky VC Francie