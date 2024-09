Dozvuky F1 v Baku: McLaren může zahájit útok na Maxe, musí ale zkrotit dokonalého Piastriho

Oscar Piastri za sebou 30 kol držel Charlese Leclerca a Sergia Pereze, aby podruhé v sezoně slavil vítězství ve Velké ceně F1. Na pouličním okruhu v Baku ale zaujal stíhací jízdou i Lando Norris (24), který pronásledoval a nakonec v Ázerbájdžánu udolal svého rivala Maxe Verstappena. Poklonu zaslouží i nováčci Oliver Bearman a Franco Colapinto, oba dojeli na bodech.

Piastri už toho stihl říct dost...

Když Oscar Piastri v minulé sezoně nastoupil na startovní rošt, strhával na sebe velkou pozornost. Říkalo se, že je nejtalentovanějším mladíkem od chvíle, kdy do světa F1 vstoupil Max Verstappen. A Australan nyní tyto zvěsti potvrzuje.

Svým výkonem upoutal už v Monze, kde skvělým manévrem předjel týmového kolegu Landa Norrise, aby následně pohodlně dojel před ním. V Baku pak bylo jeho představení ještě působivější, předvedl jednu z nejlepších jízd sezony.

To, jak převzal pozici v čele závodu od Charlese Leclerca, byla dobrá práce. Ale ještě víc je potřeba ocenit, že se mu pak podařilo udržet za zády Ferrari a Sergia Péreze, přestože měli k dispozici DRS, které on využít nemohl. K vítězství potřeboval dokonalou jízdu a přesně takovou zajel.

V posledních sedmi závodech skončil Piastri mimo první dvě místa jen dvakrát a během té doby prokázal, že už má všechny vlastnosti k tomu zařadit se mezi nejlepší. Umí být rychlý v kvalifikaci, dokáže pošetřit pneumatiky a zvládá se i soustředit na zajetí nejrychlejšího kola. Když k tomu připočteme fakt, že je mu teprve 23 let, nabízí se úvahy, že v následujících letech může získat i několik mistrovských titulů.

A pokud bude i dál jezdit tak, jak jezdí, začíná se zdát, že by mohl Norrisovi spíše dříve než později vyfouknout pozici lídra týmu. Jenže možné je i to, že mu bude muset do konce sezony hrát druhé housle…

Zapne McLaren týmovou režii?

Díky Piastriho vítězství, Norrisově skvělé jízdě po zpackané kvalifikaci a Pérezově havárii v předposladním kole je nyní McLaren v čele pořadí Poháru konstruktérů. Vede dokonce o 20 bodů.

Vzhledem k tomu, že stáj už má nějakou dobu mnohem rychlejší vůz než Red Bull, bude náskok do konce sezony spíš navyšovat, než aby se strachovala o jeho udržení. A tak nyní vedení možná bude přemýšlet o dalším cíli.

Rozhodnutí nebránit Piastrimu jezdit vlastní závody, aniž by pomáhal Norrisovi, bylo až do této chvíle pochopitelné. Stáj McLaren potřebovala maximum bodů, aby dostihla Red Bull. Když se to podařilo, může se plně soustředit na další misi. V boji o titul mistra světa ztrácí Norris na Verstappena 59 bodů.

Do konce sezony zbývá sedm závodů a jednička McLarenu potřebuje získat za víkend v průměru o osm bodů více, aby ztrátu dohnala. Nebude to snadné, ale zdaleka to není nemožné. A tento úkol se může výrazně zjednodušit, pokud Piastri přistoupí na týmovou hru.

Pokud by například vedl závod před druhým Norrisem a oba si vymění místa, měl by Norris najednou o sedm bodů více. Jsou to sice spekulace, ale i jasné počty, které mohou rozhodnout boj o titul.

Vzhledem k tomu, jak dobře Piastri jezdí, může to být pro něj poněkud kruté a nemusí z toho mít radost. Ale v sázce je příliš mnoho na to, aby si McLaren dělal starosti s nějakou férovostí a etikou. V minulosti bylo takových případů nespočet.

Colapinto a Bearman zářili

Kromě Piastriho se v posledních pěti letech ve světě F1 výrazně neprosadili žádní zajímaví mladíci, závod v Baku však ukázal, že se to možná brzy změní.

Oliver Bearman o víkendu nahradil suspendovaného Kevina Magnussena a i ve voze Haas vypadal stejně dobře jako při svém debutu v F1 za Ferrari na začátku letošní sezony. V Baku porazil týmového kolegu Nika Hulkenberga a dojel na 10. místě, čímž týmu, za který bude v příští sezoně jezdit natrvalo, zajistil důležitý bod.

Franco Colapinto ve Williamsu na okruhu v Baku. Reuters / Maxim Shemetov

O dvě příčky před ním skončil Franco Colapinto. Ten ve Williamsu nahradil Logana Sergeanta a hned v prvním závodě zazářil. Vyjel si deváté místo v kvalifikaci a cílovou čáru proťal na osmém místě. Po celý víkend nebyl nijak výrazně pomalejší než velmi dobře jezdící týmový kolega Alex Albon.

Po skončení sezony pro něj ve Williamsu sice možná nebude místo, ale představení argentinského pilota bylo natolik působivé, že si řekl o pozornost. A možná to může být Audi (v současnosti Sauber), kdo se ho pokusí získat na post týmové dvojky. Rozhodně nebude od věci toto téma sledovat.