Dozvuky F1 v Monze: Max připustil obavy o titul, Leclerc mírnil oslavy a Norris kroutil hlavou

Králem Monzy se stal k radosti fanoušků Ferrari monacký jezdec Charles Leclerc (26). Velká cena Itálie ale také přiměla Maxe Verstappena (26), aby vůbec poprvé připustil obavy o své vedení na čele šampionátu. Nizozemský pilot sice stále drží náskok 62 bodů, do konce sezony ale zbývá ještě osm závodů.

Verstappen ztrácí kontrolu

Pro Maxe Verstappena to byl další příšerný víkend. Jindy suverénní Nizozemec byl natolik nespokojený se stavem svého vozu Red Bull, že po nedělním závodě naříkal a otevřeně mluvil o tom, že nečeká, že by měl na konci sezony slavit obhajobu mistrovského titulu.

Startoval až ze čtvrté řady a nakonec skončil šestý se ztrátou 38 sekund na vítězného Charlese Leclerca. O osmém vítězství v sezoně nemohla být vůbec řeč, na čele se sice jednou objevil, ale jen ve chvíli, kdy ostatní byli v boxech a jeho zastávka ještě čekala. Logicky pak působil sklesle a ve finále mluvil hlavně o minulosti.

Verstappen v Itálii Profimedia

"Loni jsme měli skvělé auto, bylo nejdominantnějším vozem všech dob. V podstatě jsme z něj udělali monstrum," vyprávěl Verstappen novinářům. Nyní sice stále figuruje na čele klasifikace a vede pořadí jezdců o 62 bodů před Lando Norrisem. Jenže je znát, že situaci přestává mít pod kontrolou.

Nejen oproti loňskému roku, kdy si téměř robotickým způsobem dojel pro třetí korunu mistra světa v řadě, ale i oproti začátku letošní sezony, kdy vyhrál sedm z prvních 10 Grand Prix, je to obrovský obrat.

Verstappenův náskok by byl pravděpodobně ještě menší, kdyby McLaren nařídil Oscarovi Piastrimu, aby nebojoval se svým týmovým kolegou Norrisem a ten tak z pole position dojel až třetí.

Promarněná příležitost McLarenu

McLaren dál odvádí skvělou práci při vývoji svého vozu, který je zjevně aktuálně nejlepším v paddocku a stáj začíná být považována za favorita šampionátu konstruktérů. Ztráta na Red Bull je aktuálně už jen osm bodů.

Oba jezdci McLarenu v neděli stáli v první řadě startovního roštu. Přesto už na začátku závodu přišlo velké překvapení, když Piastri odvážně předjel lídra Norrise, pro kterého jsou body pro prestižní souboj s Verstappenem daleko důležitější než pro Australana.

"Nejsem v F1 jen proto, abych prosil, aby mě někdo nechal předjet," prohlásil Norris. Přesto vypadal zklamaně. Možná doufal, že stáj nařídí Piastrimu pohov, vždyť ten i po triumfu ztrácí na vedoucího Verstappena 106 bodů.

Norris a Leclerc v Monze Profimedia

"Nechcete, aby se věci odehrávaly jen tak, ale nezáleží to na mně. Je to těžké," vyprávěl Norris novinářům na otázky o neexistující týmové režii. "Když bojujete o šampionát, potřebujete každou maličkost. A já dělám všechno, co můžu. Nejlepší způsob je ale samozřejmě vyhrát závod a to se mi dnes nepodařilo," dodal.

Leclerc mírní optimismus

Když za ním zavlála černobílá šachovnice, nasával Leclerc obdiv tisíců nadšených fanoušků Ferrari. Ti příliš nečekali a vtrhli na trať v Monze, aby byli co nejblíže korunovaci svého krále. Šestadvacetiletý Leclerc měl plné právo být na vrcholu blaha. Po květnovém triumfu v Monte Carlu vyhrál podruhé v kariéře domácí Grand Prix a stejně jako v Monaku předvedl téměř dokonalý výkon.

Okamžitě se však snažil mírnit očekávání a odmítal, že by v budoucnu mělo dojít k podobným kouskům. "Musíme být opatrní, protože po Monaku jsme podle mě jeli čtyři nejhorší závody sezony," vyprávěl. Tentokrát vydržel na tvrdých pneumatikách až do cíle už od 16. kola.

Leclerc slaví Profimedia

"I Monako bylo pro naše auto v té době velmi specifické. A Monza je také taková. Přiblížilo nás to McLarenu, ale nemyslím si, že bychom měli auto, které bude ve zbytku sezony všechny porážet," mluvil Leclerc realisticky.

I tak se ale i Ferrari přibližuje Red Bullu a od první příčky Poháru konstruktéru jej dělí jen 39 bodů. Týmovou trofej nevyhrála italská stáj už 16 let, naposledy se radovala v roce 2008. Co se Leclerca týče, ten ztrácí na Verstappena 87 bodů.