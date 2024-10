Dozvuky F1 v USA: Norris s Verstappenem sundavají rukavice, Lawson tlačí na Péreze

Nezvykle dlouhou podzimní přestávku měla Formule 1, dá se ale říci, že se díky víkendu v texaském Austinu vrátila ve velkém stylu. I díky kontroverzi mezi Maxem Verstappenem (27) a Landem Norrisem (24) nebo nečekanému double triumfu Ferrari to byl jeden z nejlepších víkendů sezony.

Velká cena USA byla tak dobrá, že jsem si při jejím sledování nemohl pomoci a přál jsem si, aby se konala na samém konci roku. To proto, že okruh v Texasu je mnohem důstojnějším a spravedlivějším dějištěm pro vyvrcholení téhle parádní sezony.

Norris je pořád jen zelenáč

"Něco na tom bude, že všechna Norrisova vítězství přišla v době, kdy měl dominantní vůz. A naopak zaváhal, když se v soubojích s ostatními jezdci dostal pod tlak," psal jsem ve svém posledním sloupku po Velké ceně Singapuru. A platilo to i v Austinu.

Už na začátku víkendu bylo jasné, že Red Bull dokázal během podzimní přestávky vyladit techniku a přiblížit se k McLarenu. Toho také Max Verstappen využil a svého konkurenta porazil ve sprintu i v hlavním závodě. Znamená to navýšení jeho náskoku v čele šampionátu o pět bodů.

Přitom to mohlo být jinak. Norris se před nedělním závodem postavil na pole position, ale na konci první zatáčky ztratil vedení a nechal se předjet Charlesem Leclercem a vlastně i Verstappenem.

A i když se nakonec před Nizozemce dostal, bitva která tomu předcházela, byla jasnou připomínkou toho, že jeden z rivalů bojuje o čelo závodu celou kariéru v F1 a druhý se s touto rolí teprve seznamuje.

Verstappen skvěle hájil svou pozici a perfektně dlouhá kola držel Norrise za sebou, přestože měl mnohem starší pneumatiky. A když se Lando konečně protlačil dopředu, byla to zrovna špatná chvíle.

O tom, zda byla pětivteřinová penalizace, která ho vrátila zpět za Verstappena, spravedlivá, nebo ne, bude další pasáž. Zde je potřeba říci, že Norris v sobě ještě nemá dostatek zkušeností, aby dělal správná rozhodnutí a mohl skutečně bojovat o titul.

Kdy použít rozum, místo sporných pravidel

Jak už bylo řečeno, Norris má velké právo cítit se poškozený. Incident, který ho připravil o třetí místo, vznikl díky Verstappenově široké stopě. Byl to Nizozemec, který Norrise vytlačil mimo trať. Kdyby Norris nevyjel mimo, jistě by se srazili.

Ale i tak je nutné říci, že Norris si nemůže příliš stěžovat. Předjetí vozu mimo trať a nevrácení pozice soupeři je zakotveno v pravidlech. Může si ale stěžovat na to, že také Verstappen nebyl penalizovaný.

V průběhu závodu se podobná situace stala Georgovi Russellovi a Jukimu Cunodovi. Oba dva vytlačili své soupeře do šířky a dostali shodně pětisekundové tresty. Tak proč by neměl být penalizován úřadující šampion?

Podle oficiální zprávy to Maxovi prošlo, protože soupeře vytlačil na začátku zatáčky při obraně, zatímco Russell a Tsunoda byli vzadu a spíše útočili než se bránili. Pravidla jsou pravidla, ale je opravdu sporné, zda komisaři rozhodli spravedlivě.

Jezdci by neměli mít právo nutit toho, s kým bojují, aby si vybral mezi nehodou a překročením limitů trati. Není to poprvé, co by stewardi měli být méně přísní a trochu více používat zdravého rozumu a posuzovat každý incident individuálně, místo litery pochybných univerzálních pravidel.

Ferrari a Lawson tlačí na Péreze

Vzhledem k tomu, že Red Bull z neznámých důvodů nikdy nebral vážně Jukiho Cunodu, byl Daniel Ricciardo dlouho kandidátem na nahrazení trápícího se Sergia Péreze. Člověk by si mohl myslet, že Australanův konec zbaví Péreze tlaku, ale v Austinu se ukázalo, že Mexičan ho stále musí cítit.

A to především proto, že jedním z hrdinů víkendu se stal Liam Lawson, Ricciardův náhradník. V neděli dokázal získal 10 míst a skončil devátý, jen dvě pozice a 10 sekund za Pérezem, který jel v mnohem rychlejším voze.

To je samozřejmě alarm. A Christian Horner a Red Bull navíc připustili, že Lawson může být povýšen a v příští sezoně klidně jezdit po boku Verstappena. Lawson nemá co ztratit a přesvědčit může ve zbytku sezony.

A pak je tu Ferrari. To dorazilo do Texasu s nejlépe vyladěnými vozy, jezdilo nejlepší časy a zaslouženě si dojelo si pro první a druhé místo. A najednou ztrácí v poháru konstruktérů jen osm bodů na Red Bull.

Úspěšná podzimní modernizace v italské stáji dostala úřadující šampiony do problémů. Hrozí, že nejen neobhájí titul konstruktérů, ale možná přijdou i o druhé místo, což by znamenalo ztrátu spousty peněz. Pokud se tak stane, budou možná padat hlavy. A vzhledem k tomu, že jako slabina už zdáli vypadají výsledky mexického pilota, jednou z prvních hlav na špalku by byl zřejmě právě Pérez.

Pokud Lawson zopakuje své výkony a Ferrari přeskočí Red Bull, znamenalo by to zcela jistě konec mexičanovy kariéry v Red Bullu.