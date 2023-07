Dozvuky GP Belgie: Verstappen se zbavil čtyřiačtyřicítky, vyfoukla mu nejrychlejší kolo

Spa-Francorchamps je okruh, kde se dá velmi dobře předjíždět. A tak i když mechanici Red Bullu měnili Maxi Verstappenovi (25) převodovku, nečekalo se, že letošní hegemon v neděli klopýtne. Trvalo to jen sedmnáct kol a bylo hotovo. Verstappen se po první zastávce v boxech ocitnul za týmovým kolegou Sergio Pérezem (33), předjel ho a nakonec mu v cíli nadělil 22 sekund. Holanďan tak mohl slavit 45. vítězství v kariéře.

A tím se zbavil čísla 44, které na svém monopostu vozí Lewis Hamilton. Verstappen právě o nutnosti zbavit se čísla svého stále ještě největšího rivala žertoval už v Maďarsku a trvalo jen týden, co se jeho přání splnilo. To další – zajet znovu nejrychlejší kolo – mu ale překazil právě Hamilton, který v závěru závodu zajel pro nové pneumatiky a v posledním kole překonal Verstappenův zápis. Úřadující šampion přitom ve druhé polovině závodu zvažoval extra zastávku tak jako v Rakousku (a vtipkoval, že by si u Red Bullu mohli dát další trénink pit stopu), nakonec mu to ale mechanik po výměně názorů neschválil.

Král víkendu – Lewis Hamilton

Nebyl na stupních vítězů, ale z něčeho se fanoušci Mercedesu (škodolibě) radovat mohli. Navíc třetí místo na roštu a obstojná rychlost i ve sprintu byla důvodem ke spokojenosti. Za co ale Hamilton především zaslouží pochvalu, je jeho vytrvalé porážení stájového kolegy. S výjimkou jasných jezdeckých dvojic s jedničkou a dvojkou (Verstappen – Pérez, Alonso – Stroll a Albon – Sargeant) je to právě dvojice u Mercedesu (spolu s McLarenem, kde ale vedle Norrise jezdí nováček – a tak trochu smolař Piastri), kde je rozdíl mezi pozicemi v cíli největší. Devětkrát v sezoně překonal George Russella, který musí začít loňské ambice na to, stát se týmovou jedničkou, silně přehodnocovat...

Plusové body – McLaren

Říká se, že řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. Pokud sedmé místo Landa Norrise po závodě s pocitem, že "je poslední", bude to nejhorší, co letos McLaren ještě čeká, tak mohou ve Wokingu myslet i na třetí místo v tabulce konstruktérů. Britský tým ve snaze udělat alespoň něco zariskoval a jako první během celého víkendu nazul tvrdé pneumatiky. Ani ty ale nefungovaly. Norris přesto dojel před Estebanem Oconem na Alpinu, ačkoliv jeho tou dobou už měkké pneumatiky (které tým nasadil po dvanácti kolech trápení na tvrdých) byly ze všech na trati nejstarší.

Potlesk publika – Yuki Cunoda

Nejde o to, že ukázal, že má rychlost na to překonat Daniela Ricciarda, ale především poprvé od GP Ázerbájdžánu vyjel pro Alpha Tauri bod za desáté místo. Japonec předváděl skvělé manévry jak při bránění, tak při útoku. Trvalo hezkou řádku kol, než se před něj dostal Ocon (což pomohlo Norrisovi) a byť je italský tým stále v tabulce poslední, tentokrát prostřednictvím Cunody za sebou nechal Alfu Romeo, Williams i Haas.

Smolař víkendu – Oscar Piastri

Nájezd do první zatáčky je v Belgii tradičně ošidný a tentokrát zde po startu nebylo místo pro Oscara Piastriho. Toho zavřel Carlos Sainz, který byl sice před ním, ale Australan s McLarenem oprávněně po probrzdění soupeře tušil šanci jít na vnitřku před něj. Výsledkem bylo odstoupení ještě v prvním kole a stříbrný hrdina ze sobotního sprintu si o dobrých bodech ze Spa mohl jenom nechat zdát.

Manévr víkendu – Pierre Gasly vs. Alex Albon

Kolo číslo 33 a těsně za bodovanou desítkou dojíždí Gasly svého soupeře. V technické části okruhu zatáček 13 až 16 dochází k nádhernému souboji dvou gentlemanů, kteří si férově nechávají prostor, ale zároveň jedou na hraně možností svých vozů. Celý spektákl byl o to lepší, že oba měli tou dobou stejně staré pneumatiky a všechno se obešlo bez systému DRS.