Dozvuky GP Las Vegas: Na jedné straně velkolepá show, na druhé chaos a hrozba žaloby

Max Verstappen (26) přidal, rychlosti Ferrari navzdory, další vítězství do letošní skvělé sbírky. Letošní 18. vítězství nizozemského suveréna formule 1 ale zastínily "lesk a bída" uplynulého víkendu, po němž se nad organizátory Velké ceny Las Vegas dokonce vznáší riziko žaloby.

Na jedné straně show, a to velkolepá. Las Vegas po vizuální stránce dostálo očekáváním, koneckonců i 1,2 milionu LED světel na novotou vonící kupoli Sphere s řadou promítaných obrazů pomohlo. Řada celebrit i panorama bulváru "města hříchu" dodaly této Grand Prix punc, který do kapsy strčí i Monako. Na straně druhé nespokojenost většiny jezdců s mediálními povinnostmi, chaos ohledně harmonogramu tréninků a trpká kompenzace fanouškům, kteří ve čtvrtek neviděli skoro nic.

Grand Prix v Las Vegas se po více než 40 letech vrátila do kalendáře formule 1 a letošní rok dal zapomenout na klidné, leč nudné závody v letech 1981 (kdy své poslední vítězství získal Alan Jones) a 1982 (kdy naopak první z pěti výher v kariéře vyjel Michele Alboreto). Nový okruh nabídl dvě dobrá místa k předjíždění, a především zajímavým způsobem rozdal karty v bojích o druhé a čtvrté místo v Poháru konstruktérů.

KRÁL VÍKENDU – Závistivci

Už před startem víkendu bylo jasné, že se najde dost lidí, kteří na závodě v nejznámějším městě Nevady nenechají nit suchou. Plánované ceremonie s odvozem jezdců mimo závodiště (do hotelu) na rozhovory a jejich převezení zpět k pódiu byly prvním "WTF momentem". Že projíždějící monopost vytrhl víko od kanálu, to se (maximálně jednou za šest let, viz Malajsie 2017) stane. Ale že fanoušci neuvidí z prvního tréninku už vůbec nic a nakonec je bude nahánět ostraha ve spolupráci s policií, aby opustili okolí trati (na níž bylo navzdory krycím plachtám stejně vidět)? To je příliš.

Las Vegas se do kalendáře F1 vrátilo po více než 40 letech. Profimedia

Jistě, druhý trénink byl kvůli nutným opravám odložen a organizátoři nechtěli čelit nebezpečí stížnosti pracovníků bezpečnostní služby, kteří by na místě zůstávali příliš dlouho. Jenže zklamaným fanouškům byl vystaven pouze voucher na 200 dolarů na nákup v oficiálním obchodě závodu. Dobře, taková byla poslední cena vstupenky pouze na čtvrteční trénink, ale lístky na vícero dní mělo značné množství fanoušků. A i s ohledem na to, že v oficiálním vyjádření šéfa F1 a šéfové GP Las Vegas chyběla omluva a místo ní bylo lidem "poděkováno za podporu", se případu ujala advokátní kancelář, která chce na F1 (která protentokrát byla sama promotérem závodu) podat žalobu o odškodnění pro každého dotčeného fanouška.

Grand Prix Las Vegas tedy možná bude mít daleko větší účet, než původně oznámených 500 milionů dolarů na pozemky, stavbu zázemí, nový asfalt atd. Ne zrovna dobrý start projektu, který má v tuto chvíli kontrakt do roku 2025 s údajnou opcí do roku 2032. A je štěstí, že Verstappen je pořád spíše jezdec než influencer, protože poté, co se dozvěděl výši "kompenzace" pro diváky, prohlásil: "Být fanouškem, tak bych to tu rozmlátil."

PLUSOVÉ BODY – Aston Martin

Zelené vozy byly na rovinkách snad úplně nejpomalejší a Fernando Alonso hned po startu spadl z bodovaných pozic, ale správná taktika v kombinaci s čistou jízdou nakonec přinesly týmu pěkných 12 bodů za páté a deváté místo. Boj o čtvrté místo mezi konstruktéry mezi Astonem a McLarenem je tak stále otevřený.

POTLESK PUBLIKA – Esteban Ocon

Minule to byl Pierre Gasly, tentokrát se radoval jeho týmový kolega. U Alpinu zkoušeli týmovou režii a žádali Ocona, ať zůstane za Gaslym, jenže rozdíl v rychlosti byl očividný. Ocon vytěžil ze zastávek během safety caru asi nejvíc ze všech a ze 16. místa na roštu poskočil až na čtvrté. Jeho kolegy ze čtvrtého spadnul na 11. a bodový rozdíl mezi rivaly nyní činí pouze čtyři body.

SMOLAŘ VÍKENDU – Ferrari

První trénink trval pouze devět minut, poté monopost Ferrari s Carlosem Sainzem vytrhl víko od kanálu a zbytek chaosu už známe. Španěl několik minut po incidentu vůbec necítil nohy a snad ještě větší bolest mu způsobilo zjištění, že na roštu bude kvůli výměně komponentů odsunut o deset míst dozadu. Po startu se před ním objevily stojící vozy a propadl se na poslední místo... Šesté místo je tak malý zázrak a nabízí se na tréninkovou lapálii zapomenout. Ale jednou věcí je poškození monopostu odhadované na 1,5 milionu dolarů (to pravděpodobně Ferrari u F1 vyreklamuje), druhou pak potenciální ztráta peněz (desítek milionů) za druhé místo v poháru konstruktérů, kde Ferrari ztrácí na Mercedes čtyři body.

V úvodním tréninku trefil Carlos Sainz uvolněné víko od kanálu a poničil si spodek monopostu. Profimedia

Pozice si prohodili v kolech 32, 35, 44 a 50 a postarali se o nejvíc akcí během závodu. Monačan nakonec v posledním kole poskočil zpátky na druhou pozici, byla to ale jen malá kompenzace za další, už 12. neproměněnou pole position v řadě. Leclerc v počtu vyhraných kvalifikací v barvách Ferrari vyrovnal už Nikiho Laudu (23) a před ním je už jen Michael Schumacher (58), jenže po závodě neskrýval zklamání z toho, že Ferrari nevyužilo ani jeden z výjezdů safety caru pro výměnu pneumatik, které by ho možná poslaly do boje o vítězství.

