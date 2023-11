V Las Vegas kralovalo Ferrari. Kvalifikaci F1 ovládl Leclerc, druhý Sainz kvůli trestu klesne

Kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas vozů formule 1 ovládli piloti Ferrari. Vyhrál Monačan Charles Leclerc (25), který porazil o 44 tisícin sekundy týmového kolegu Carlose Sainze (28). Španělský jezdec ale klesne kvůli nezaviněné výměně komponentů o 10 míst na dvanáctou příčku. Jako druhý tak odstartuje Max Verstappen (26) z Red Bullu, který na Leclerca ztratil 378 tisícin sekundy.

Leclerc vybojoval pátou pole position v sezoně a třiadvacátou celkově. Navázal tak na výkony z prvních dvou tréninků, které rovněž vyhrál. V předposledním závodě roku se pokusí vybojovat první vítězství v sezoně a šesté v kariéře. Velká cena Las Vegas se vrátila do kalendáře mistrovství světa formule 1 po 41 letech.

"Za pole position jsem samozřejmě rád. Z časů ve třetí části kvalifikace jsem ale trochu zklamaný. Neodvedl jsem úplně dobrou práci. Na první místo to však stačilo, což je to, co potřebujeme. Teď se soustředíme na závod. Doufám, že poskládáme vše dohromady a zvítězíme," řekl před televizními kamerami Leclerc.

Sainz věděl o ztrátě deseti míst už po skončení prvního tréninku. Během něj poškodil vůz po selhání betonového rámu kanálu na trati a musel měnit baterii. Přestože pořadatelé museli kvůli těmto potížím první trénink předčasně ukončit a druhý odjet s dvouapůlhodinovým zpožděním, komisaři Sainzovi penalizaci neodpustili.

"Tým předvedl při opravě auta skvělou práci. Včera jsme ještě dávali dohromady celý vůz a dnes společně ovládli celou kvalifikaci. To je úžasné," uvedl Sainz. "Stále jsem ale zklamaný z té včerejší penalizace. Nebudu lhát, nemám pořád dobrou náladu. Snažím se to nedávat příliš najevo, ale je to tak," doplnil.

Na druhé místo se tak posune Verstappen, který může v Las Vegas získat 18. vítězství v sezoně a posunout vlastní rekord. Případným 53. triumfem v kariéře by také vyrovnal v historickém žebříčku maximum svého předchůdce v Red Bullu Sebastiana Vettela. "Zatím nám tu chyběl výkon na jedno kolo, což bylo vidět i v kvalifikaci. Věřím ale, že v závodě budeme opět dobře pracovat s pneumatikami a propracujeme se vpřed," podotkl Verstappen.

V první desítce se k radosti domácích fanoušků umístil Američan Logan Sargeant, který dojel sedmý. Jeho týmový kolega z Williamsu Alexander Albon byl ještě o příčku lepší.

Do závěrečné části kvalifikace se nedostal Sergio Pérez z Red Bullu. Mexický jezdec, který si může v Las Vegas definitivně pojistit druhé místo v šampionátu před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu, byl dvanáctý. Hamilton ale skončil jen o jedno místo před ním.

Už v první části kvalifikace skončili piloti McLarenu. Lando Norris obsadil šestnácté místo, Oscar Piastri byl ještě o tři pozice níže.

Závod se pojede v sobotu od 22 hodin místního času (v neděli 7:00 SEČ). Poprvé od Velké ceny Jižní Afriky v roce 1985 tak podnik F1 neodstartuje v neděli.