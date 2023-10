Potřetí v řadě šampionem! Verstappen v katarském sprintu obhájil titul mistra světa F1

Pět závodů před koncem sezony slaví Max Verstappen (26) titul mistra světa formule 1. Nizozemskému jezdci stačilo zakončit sobotní sprint Velké ceny Kataru nejhůře na šestém místě, případně spoléhat na to, že jeho stájový kolega z Red Bullu Sergio Pérez (33) nedojede mezi nejlepšími třemi. A jelikož Mexičan, jenž ho jako jediný mohl v pořadí MS předstihnout, vyletěl po kolizi v 11. kole mimo trať a odstoupil, stal se Verstappen šampionem ještě v průběhu sprintu.

Verstappen na okruhu v Lusailu od pátečního tréninku dominoval, po tréninku na nedělní hlavní závod ovládl i následnou kvalifikaci. V samotném stokilometrovém sprintu dojel druhý za Oscarem Piastrim, ovšem vzhledem ke kolizi Péreze s Nicem Hülkenbergem dosáhl na titul ještě před cílem.

Už v 17. z celkových 22 soutěžních víkendů sezony 2023 tak získal třetí titul mistra světa v řadě. Díky úspěšné obhajobě se rodák z Hasseltu dotáhl na řadu legend svého sportu včetně Nikiho Laudy, Ayrtona Senny, Jackieho Stewarta či Nelsona Piqueta, jehož dcera Kelly je Verstrappenovou přítelkyní.

"Samozřejmě je to úžasný pocit. Byl to skvělý rok se spoustou skvělých závodů. Jsem hodně pyšný a také jsem hrdý na práci celého týmu. Je moc příjemné být součástí takové skupiny lidí a být trojnásobným mistrem světa je prostě neuvěřitelné," řekl Verstappen.

Nizozemec, jenž se stal jedenáctým pilotem historie, který se z mistrovského titulu radoval minimálně třikrát, má před hlavním závodem v čele pořadí nedostižný náskok 184 bodů.

V neděli odstartuje z pole position a bude usilovat o čtrnáctou výhru v sezoně. Už před dvěma týdny v Japonsku obhájil Red Bull díky Verstappenovi a Pérezovi prvenství v Poháru konstruktérů.

"Dneškem to pro nás nekončí. Budeme se snažit předvádět stále maximum. I dnes to byl docela zábavný závod. Škoda těch safety carů, ale celkově to bylo fajn," zdůraznil Verstappen s narážkou na několik nehod včetně té Pérezovy, po nichž kroužily monoposty několik kol za zpomalovacím vozem.