Dozvuky GP Japonska: Návrat ke starým tradicím, potlesk pro mladíka Piastriho

Fanoušci Red Bullu nemuseli čekat dlouho, týden po neúspěšné Grand Prix Singapuru totiž vozy se žlutým čumákem znovu dominovaly poli. Tedy vlastně jenom jeden – ten řízený letošním skoro šampionem Maxem Verstappenem (25). Holanďan ještě titul v kapse nemá, teoreticky ho ale může získat už po sprintu v Kataru.

Náskok Verstappena 581 tisícin sekundy v kvalifikaci byl v historii japonské Velké Ceny jeden z nejdominantnějších, na stávající variantě trati s méně ostrou legendární zatáčkou 130R dokonce úplně největší. S výjimkou první zastávky v boxech se dvojnásobný šampion neustále držel v čele a i když v cíli neměl takový náskok jako loni, téměř dvacet sekund k dobru bylo v ostrém kontrastu se singapurským výsledkem.

Pakliže loni Verstappena na stupních vítězů doplnil Sergio Pérez (bral druhé místo po penalizaci Charlese Leclerca), letos Mexičan navázal na své extempore v Singapuru a prakticky stejným – mimořádně naivním – manévrem roztočil soupeře. Šéf týmu sice povrdil, že "Checo" pojede za hlavní tým Red Bullu i v příští sezoně, ale trio Alpha Tauri Cunoda, Ricciardo a Lawson si už brousí zuby. Poslední jmenovaný navzdory skvělým výkonům stálou sedačku na příští rok nezískal, má ale údajně slíbenou závodní roli pro rok 2025.

KRÁL VÍKENDU – Red Bull

Verstappen na matematické potvrzení titulu ještě čeká, ale Red Bull už má jasno. Šestý titul mezi konstruktéry je doma a v Milton Keynes mohou slavit. Od převzetí závodního týmu Jaguaru uběhla spousta času a málokdo si vzpomene, jak zpočátku Red Bull bral sedmá místa v poháru konstruktérů (2005, 2006 a 2008). Christian Horner a spol. zaslouží absolutorium za to, jak zavedeným týmem se Red Bull stal. Nebýt sezony 2015, kdy rakouská stáj skončila čtvrtá za tehdy Mercedesem poháněným Williamsem, mohla se slavit šňůra patnácti sezon v řadě mezi třemi top týmy. To se zatím povedlo pouze jednou, a to mezi léty 1994 a 2008 Ferrari.

PLUSOVÉ BODY – Alpine

Jedna a dva je to stejné jako dva a jedna, jenže i když se Alpine může teprve pošesté v roce radovat z bodů od obou jezdců, tyhle počty se Pierru Gaslymu moc líbit nebudou. Francouz se po undercutu Estebana Ocona ocitnul za týmovým kolegou, ale dostal zelenou, aby zkusil na čerstvější sadě pneumatik potrápit Fernanda Alonsa. To se nepovedlo, a tak přišel příkaz vrátit pozici. Gasly v rádiu mocně protestoval, patrně proto, že si myslel, že tým viděl, že je rychlejší než Ocon (který nedělal žádné problémy a Gaslymu uhnul). Situace je o to pikantnější, že Gasly měl pozici vrátit v posledním kole. Možná, že tedy plusové body získal hlavně Netflix, který aféru může v další sérii Drive to Survive pořádně rozmáznout.

POTLESK PUBLIKA – Oscar Piastri

První stupně vítězů v kariéře jsou vždycky úspěchem, i když Piastri závod hodnotil jako "ne ten nejlepší". Po startu přišel o druhé místo ve prospěch týmového kolegy a Landa Norrise pak před sebe pustil i v průběhu závodu, když měl Brit lepší tempo. Sice do konce závodu na druhé místo ztratil 17 sekund, ale poprvé v kariéře jeho výkon stačil na bednu a navíc se letošní nováček poprvé stal jezdcem dne v hlasování diváků.

SMOLAŘ VÍKENDU – Alfa Romeo

Šestnácté a devatenácté (poslední) místo Alfy Romeo v kvalifikaci bylo problémem samo o sobě. Jenže hned po startu musel Valtteri Bottas uhýbat Estebanu Oconovi a kolidoval s Alexem Albonem, s poškozením musel k mechanikům ještě v prvním kole také jeho týmový kolega Guanyu Zhou. Bottas pro jistotu dostal ještě bodyček od Logana Sargeanta a i když Zhou narozdíl od něj závod dojel, dostal se už jen před naprosto bezzubé Haasy.

MANÉVR VÍKENDU – Red Bull

Sergio Pérez po kontaktu s Kevinem Magnussenem odstupuje ze závodu, ale tým dostává informaci, že za způsobenou kolizi dostal pětisekundovou penalizaci. Sportovní šéf týmu Jonathan Wheatley spolu se svými kolegy prochází pravidla a nakonec Mexičana posílá po 25 (!) kolech na trať, aby Pérez po jednom kole vyměnil pneumatiky, absolvoval trest a po dalším kole znovu zajel do garáže. Pravidla jsou v případě přenášení penalizace (při odstoupení závodníka) nejednoznačná a teoreticky mohl Pérez dostat při příštím závodě trest několika míst na startovním roštu. Red Bull ale uvěřitelně vysvětlil, proč byl Pérez po prvním zastavení v garáži mimo kokpit, a tak je trest odbytý...