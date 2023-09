Red Bull obhájil Pohár konstrukterů. V Suzuce vládl Verstappen před piloty McLarenu

Mistr světa formule 1 Max Verstappen (25) ovládl Velkou cenu Japonska a jeho tým Red Bull si zajistil šest závodů před koncem sezony triumf v Poháru konstruktérů. Nizozemský jezdec porazil na trati v Suzuce o více než 19 sekund Landa Norrise (23), třetí dojel další pilot McLarenu Oscar Piastri (22), který vybojoval premiérové umístění na stupních vítězů.

Verstappen oslavil třinácté vítězství v sezoně a osmačtyřicáté v kariéře. Zároveň se přiblížil třetímu mistrovskému titulu za sebou. Po nedělním odstoupení týmového kolegy Sergia Péreze zvýšil náskok v čele šampionátu před mexickým jezdcem na 177 bodů. Titul může slavit už v rámci příští Velké ceny Kataru, která se uskuteční od 6. do 8. října a kde je na programu i samostatně bodovaný sprint.

"Byl to neskutečný víkend. Auto pracovalo skvěle a je úžasné ovládnout Pohár konstruktérů. Jsem na všechny v týmu velmi hrdý. Je to pro nás neskutečný rok," řekl před televizními kamerami Verstappen. "Dnes jsem měl potíže jen na startu, kde se mi protočila kola. Pak už to byl jasný závod," doplnil Verstappen, který obhájil v Japonsku loňské vítězství.

Red Bull ovládl Pohár konstruktérů pošesté v historii a podruhé za sebou. Po patnáctém triumfu v sezoně má v čele nedostižný náskok 318 bodů před druhým Mercedesem.

Verstappenovi se povedlo v Japonsku zapomenout na týden starý nezdar ze Singapuru, kde dojel pátý a přerušil rekordní sérii deseti triumfů za sebou. Nizozemský vítěz kvalifikace měl potíže s uhájením vedení jen v úvodu. Po horším startu ustál útoky Piastriho a Norrise.

"Měl jsem dobrý start a málem jsem Maxe dostal. Max je ale Max a ve druhé zatáčce jsem nedostal šanci. Snažil jsem se, ale byl dnes rychlý. Ztrácíme na něj, ale zase nejsme kdovíjak daleko. Byl to pro nás skvělý závod. Máme druhé a třetí místo - ani jsme si snad nemohli přát víc," uvedl Norris.

Při soubojích na chvostu pole si naopak poškodili vozy Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Alexander Albon a Esteban Ocon. Kvůli úlomkům na trati vyjel safety car. Bottas měl později kolizi také s Loganem Sargeantem a odstoupil.

Nepovedený závod prožil také Pérez. Mexičan se nejprve propadl kvůli brzké výměně gum na 18. místo a obdržel trest pěti sekund za porušení pravidel při jízdě za safety carem. Vzápětí Pérez narazil do Kevina Magnussena z Haasu a musel vyměnit přední křídlo. Po návratu na trať ještě vytlačil v režimu virtuálního safety caru z dráhy Norrise a odstoupil. Na dráhu se vrátil ještě ve 40. kole, aby si odkroužil trest za předchozí kolizi, a pak už nepokračoval.

"Nebyl to jeho den. Jsem si ale jistý, že se v příštím závodě vrátí," zastal se Péreze šéf Red Bullu Christian Horner.

Verstappen držel v čele jistý náskok před dvojicí mclarenů. Mezi ně se snažil vklínit George Russell z Mercedesu, který místo dvou zastávek v boxech vsadil na jedinou. V závěru závodu ale ztrácel a propadl se na sedmé místo.

Stupně vítězů udrželi Norris s Piastrim, kteří si jen oproti startu prohodili pořadí. Dvaadvacetiletý Piastri se dočkal pódiového umístění ve své první sezoně v královské automobilové třídě. "Jsou to velmi speciální pocity. Tohle si budu pamatovat hodně dlouho. Není moc lidí, kteří dostanou takovou šanci, a mně se to povedlo už v první sezoně. Jsem maximálně šťastný," dodal Piastri.

Čtvrtý dojel Charles Leclerc z Ferrari, domácí Yuki Tsunoda z AlphaTauri obsadil nebodovanou dvanáctou příčku.

Verstappen vyrovnal třináctým triumfem v sezoně maximum Michaela Schumachera z roku 2004 a Sebastiana Vettela ze sezony 2013. Od vlastního rekordního počtu výher z minulé sezony ho dělí ještě dva úspěchy.