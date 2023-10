Tenhle titul je nejlepší. Chci toho vyhrát tolik, kolik zvládnu, říká šampion Verstappen

Pilot Red Bullu Max Verstappen z Nizozemska považuje letošní titul mistra světa formule 1 za nejlepší. Nyní již trojnásobný světový šampion si cení stálosti svých výkonů v této sezoně, v níž vyhrál zatím třináct ze šestnácti Velkých cen.

"Je to obrovský okamžik hrdosti, pro mě, mou rodinu a tým," řekl Verstappen po sobotním sprintu v Kataru, v němž díky druhému místu získal jistotu vítězství v šampionátu. "Tenhle titul je nejlepší. Ten první byl emotivnější, protože to se vám splní všechny sny. Ale letos je můj nejlepší rok a jsem především pyšný na svou stálost."

Šestadvacetiletý Verstappen navázal na triumfy z let 2021 a 2002 a stal se jedenáctým pilotem historie, který se radoval z mistrovského titulu minimálně třikrát. Rodák z belgického Hasseltu se dotáhl na legendy Nikiho Laudu, Jacka Brabhama, Jackieho Stewarta, Ayrtona Sennu a Nelsona Piqueta, jehož dcera Kelly je jeho přítelkyní. Absolutními rekordmany jsou se sedmi triumfy Lewis Hamilton a Michael Schumacher.

"Nevím, jak dlouho to ještě vydrží, takže si to velmi užívám a snažím se prožít každý okamžik. Dosáhl jsem už víc, než jsem si kdy pomyslel," řekl syn bývalého pilota F1 Jose Verstappena. "Jsem ještě hodně mladý, mám před sebou spoustu dobrých let, abych byl na nejvyšší úrovni. Jde jen o to, jak dlouho tu budu chtít být," uvedl.

Myšlenky na konec kariéry Verstappen ale aktuálně vůbec nemá. "Snažím se stále zlepšovat. Nemyslím na to, abych byl rychlý jezdec, ale abych jako člověk a pilot rostl," řekl vítěz 48 Velkých cen.

Vzhledem k tomu, že si titul zajistil v průběhu závodního víkendu, neměl Verstappen příliš času na oslavy. Už dnes v 19:00 SELČ startuje v Kataru hlavní závod, do něhož novopečený trojnásobný šampion vyrazí po páteční výhře v kvalifikaci z pole position.

"Mé nastavení zůstává stále stejné. Chci toho vyhrát tolik, kolik jen zvládnu," řekl na tiskové konferenci po sprintu a prozradil, že tým chce slavit do dvou hodin v noci. "Dám si pár minerálek a zítra zase půjdu na to," dodala hlavní hvězda.