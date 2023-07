Salač se rozhodl pro změnu, český jezdec po sezoně opustí stáj Gresini Racing

Jediný český účastník motocyklového mistrovství světa Filip Salač (21) změní po sezoně tým. V současnosti startuje druhým rokem v barvách Gresini Racing a dosud s ním ve třídě Moto2 vybojoval letos i vloni po jednom druhém místě. Na sociálních sítích ale oznámil, že ve stáji skončí. Jméno nového zaměstnavatele by měl zveřejnit ve středu.

"Hodně jsme s mým manažerem Janem Šťovíčkem přemýšleli a usoudili, že je čas na změnu," uvedl Salač na Instagramu. "Chtěl bych poděkovat týmu Gresini za všechny výsledky a zážitky, které jsme doposud zažili," dodal.

S týmem Gresini Racing byl spojen Salačův předloňský posun z nejslabší kategorie Moto3. V premiérové sezoně v prostřední mistrovské třídě bodoval v polovině z dvaceti závodů, čtyřikrát se umístil v TOP 10 a v Thajsku vybojoval druhé místo. Rok zakončil jako dvacátý jezdec celkové klasifikace.

Letos už držel krok s elitou. Hned na úvod v Portugalsku vyhrál kvalifikaci, z osmi Velkých cen šest dokončil v první desítce a v Le Mans zopakoval životní druhé místo, které tam zajel už předloni ještě v Moto3. Jen v posledním závodě nebodoval, protože v Assenu na konci června nedojel do cíle, a předtím byl třináctý na Sachsenringu.

"Vloni jsem byl nováček a byla to sezona nahoru dolů, ale zároveň se nám povedlo postavit se na bednu hned první rok a zajet spoustu dobrých výsledků. Letos jsem udělal velký krok dopředu, podařilo se mi vyjet první pole position, další bednu a bojovat každý závod o nejvyšší příčky," zhodnotil dosavadní průběh sezony. Ve zbytku ročníku, který bude po letní přestávce pokračovat o prvním srpnovém víkendu v Silverstonu, chce na dosavadní výkony navázat. "Dojíždět do TOP 10 a sbírat co nejvíce bodů a zkušeností," uvedl.