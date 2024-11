Salač bodoval v Moto2 podeváté v řadě, v závěru VC Malajsie mu pomohl pád soupeře

Ital Francesco Bagnaia (27) vyhrál Velkou cenu Malajsie MotoGP a udržel teoretickou naději na obhajobu titulu v mistrovství světa silničních motocyklů. Před finále sezony je však v mnohem lepší situaci Španěl Jorge Martín (26), jenž vede o 24 bodů. V Sepangu v neděli bodoval podeváté za sebou v seriálu Filip Salač (22), jenž v Moto2 po startu ze čtvrté řady dojel na 15. místě.

Salač si v sobotní kvalifikaci vyjel desátou pozici. Z TOP 10 po startu vypadl, do čtvrtého kola se pohyboval okolo 12. příčky, ale pak se kvůli problémům s ovládáním motocyklu propadl z bodované 15 a vrátil se do ní až v samém závěru po pádu španělského jezdce Jeremyho Alcoby. V hodnocení MS klesl Salač o jedno místo a je na 17. pozici.

Předposlední závod sezony vyhrál Ital Celestino Vietti, od minulého víkendu již jistý šampion Japonec Ai Ogura ho nedokončil.

"Toho výsledku je škoda, protože až dosud to byl úspěšný víkend a na motorce jsem měl dobrý pocit. Čekal jsem, že budu bojovat o vyšší příčky. Ale od čtvrtého kola jsem měl potíže. Když jsem chtěl přidat plyn, musel jsem dlouho čekat, než jsem pořádně akceleroval. Bylo to k vzteku a hodně to ovlivnilo můj výkon. Musíme se podívat, čím to bylo, a zajistit, aby se to už neopakovalo," uvedl Salač na webu svého týmu Elf Marc VDS, s nímž se v září dohodl na smlouvě i na další rok.

Závod MotoGP začal dramaticky, hned v druhé zatáčce měli pád Fabio Quartararo, Jack Miller a Brad Binder a červené vlajky poslaly jezdce zpět do boxů. Všichni tři vyvázli z nehody bez zranění včetně Millera, jehož stav vypadal nejvážněji, nicméně opustil lékařské centrum na okruhu bez viditelných problémů po svých. Při restartu už Australan na roštu chyběl.

Úvodní kola přinesla strhující souboj mezi oběma adepty na titul, kteří si několikrát vyměnili vedení. Jako vítěz z tohoto duelu vyšel šampion z předchozích dvou let Bagnaia, jenž vyhrál jubilejní desátý hlavní závod v sezoně a alespoň částečně napravil selhání ze sobotního sprintu, který po pádu nedokončil.

Lídr šampionátu Martín si v závěru pohlídal s třísekundovým odstupem druhé místo, jež ho opět přiblížilo k premiérovému titulu v MotoGP. Španěl vede před závěrečnou Grand Prix sezony o 24 bodů, takže bude moci slavit už ve sprintu.

Šampionát měl původně vyvrcholit za dva týdny ve Valencii, ale po ničivých záplavách v regionu hledá vedení MotoGP náhradní dějiště. Podle předběžných informací by jím měla být Barcelona, kde se už letos v lednu jela tradiční Velká cena Katalánska. Oficiální potvrzení by mělo padnout v nejbližších dnech.