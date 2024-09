Salač bojoval s angínou, přesto ve VC Aragonie dojel jedenáctý. Márquez po letech slaví

GIGI SOLDANO / Studio Milagro / DPPI via AFP

Zdravotně indisponovaný Filip Salač (22) obsadil ve Velké ceně Aragonie třídy Moto2 jedenácté místo. Jediný český účastník mistrovství světa silničních motocyklů tak vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek v sezoně. Závod třídy MotoGP vyhrál suverénně Španěl Marc Márquez (31) a po 1043 dnech dosáhl na vítězství v Grand Prix.

Dvaadvacetiletý Salač, jenž v Aragonii závodil s angínou a musel brát antibiotika, startoval v MotorLandu až z dvacátého místa. Brzy se však dostal na bodované pozice a také díky výpadkům soupeřů před sebou se v první polovině druhé desítky pohyboval celý závod. Jedenáctým místem Salač vyrovnal výsledek z dubnové Velké ceny Španělska a o jednu příčku zaostal za dva týdny starým výkonem z Rakouska, kde se poprvé v sezoně dostal do top 10.

"Byl to těžký víkend. V pátek mi nebylo dobře, protože jsem měl první den antibiotika, byl jsem na motorce celkově ztracený. V sobotu to bylo lepší, ale po startu z 20. místa jsem věděl, že bojovat o přední příčky nebude jednoduché, nebo spíš reálné," řekl Salač televizi Nova Sport. V kvalifikaci zajel sedmnáctý čas, ale byl penalizován za překážení soupeři v pátečním tréninku.

"S 11. místem jsem spokojený, postoupil jsem dopředu, tempo nebylo tak dobré, ale ani špatné. Ke konci závodu už jsem spíše bojoval sám se sebou, abych to dojel, protože jsem byl opravdu unavený. Navíc mě v posledních kolech trošku bolelo koleno," připomněl zranění z testování začátkem srpna právě v Aragonii, kde měl těžký pád. "Máme před sebou necelý týden pauzu, tak doufám, že se dám do kupy a v Misanu už budu stoprocentní. Tam to mám moc rád, doufám, že už se konečně posuneme dopředu," dodal dvacátý muž MS.

Pro vítězství si dojel z pole position Brit Jake Dixon před Italem Tonym Arbolinem, Salačovým kolegou z týmu Elf Marc VDS. Třetí byl Turek Deniz Öncü.

V čele průběžného pořadí zůstal Španěl Sergio García, jenž dnešní závod nedokončil a vede o 12 bodů před Japoncem Aiem Ogurou. Prvních šest jezdců MS dělí jen 50 bodů.

Výsledky VC Aragonie

Márquez korunoval skvělý víkend

Šestinásobný mistr světa MotoGP Márquez korunoval skvělý víkend, v němž ovládl sobotní kvalifikaci a sprint, suverénním vítězstvím v Grand Prix. Jednatřicetiletý Španěl na své oblíbené trati vyhrál hlavní závod poprvé od Velké ceny Emilie Romagny v říjnu roku 2021 a premiérově také slavil na motocyklu Ducati, na který letos přesedlal ze své tradiční Hondy.

Téměř pět sekund za Márquezem, jenž si v královské třídě připsal 60. vítězství v kariéře, dojel lídr šampionátu Jorge Martín. Domácí stupně vítězů zkompletoval nováček Pedro Acosta.

Šest kol před cílem vypadli z boje o třetí pozici po nebezpečně vyhlížející kolizi mistr světa Francesco Bagnaia a Álex Márquez. Rychleji jedoucí Ital se před mladšího z bratrů Márquezů v pravotočivé zatáčce dostal, ale v náklonu do něj Španěl najel a prakticky mu svým motocyklem přejel přes záda. Oba jezdci skončili v kačírku, z něhož odešli po svých.

V boji o mistrovský titul tak získal výrazně navrch Martín, jenž po 12 z 20 Velkých cen vede před dvojnásobným šampionem Bagnaiou o 23 bodů.