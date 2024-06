Salač v Mugellu chyběl ve finále kvalifikace, do nedělního závodu vyrazí z 19. místa

Motocyklový jezdec Filip Salač (22) v Mugellu těsně nepostoupil do finále kvalifikace a do nedělní VC Itálie v kategorii Moto2 odstartuje potřetí v sezoně až ze sedmé řady. Člen týmu ELF Marc VDS Racing nejprve v kombinaci tréninkových časů přišel o 63 tisícin o přímý postup a v první části kvalifikace jej od pokračování dělilo 0,048 sekundy. Na pátém místě zůstal první pod čarou a na celkové 19. příčce vyrovnal druhý nejhorší výsledek v sezoně. Jen v dubnové Velké ceně Ameriky skončil až dvacátý.

"Nebyl to jednoduchý den. O hlavní kvalifikaci jsem přišel o půl desetiny a to mě mrzí, protože vím, že to může být lepší," uvedl Salač na týmovém webu. V závěru bojů v první kvalifikaci, které provázelo horko a teplota trati dosahovala 45 stupňů Celsia, měl navíc potíže s vibracemi v přední částí motocyklu.

"Musíme s týmem zkontrolovat data, abychom to zkusili opravit. Dopoledne s ojetými pneumatikami to nebylo špatné. Docela mě překvapilo, jak jsem dokázal držet rychlost i po mnoha kolech. Zítra to bude dlouhý závod a bude horko. Dám do toho všechno," dodal.

Z pole position vyrazí do závodu Američan Joe Roberts. Druhý muž průběžného pořadí byl o 78 tisícin rychlejší než lídr šampionátu Sergio García ze Španělska. V první řadě je doplní další Španěl Alonso López.

Sprint MotoGP poprvé v sezoně vyhrál dvojnásobný mistr světa Francesco Bagnaia z Itálie a v celkové klasifikaci si upevnil druhé místo za Jorgem Martínem. Španělský lídr navzdory startu z pole position nebodoval, protože pro něj závod skončil pádem. Bagnaia vloni v Mugellu vyhrál sprint i hlavní závod a v domácí Grand Prix triumfoval i v předchozí mistrovské sezoně.

Šestinásobný šampion MotoGP Marc Márquez skončil o půldruhé sekundy druhý. Španěl dál čeká na první triumf od října 2021, ale pokračuje v pilném sběru pódiových umístění. V sedmém sprintu v sezoně dojel popáté hned za vítězem, stříbrnou pozici obsadil i v hlavních závodech v Jerezu a v Le Mans a minule v Barceloně byl třetí. V pořadí MS ztrácí jednatřicetiletý Márquez na Bagnaiu jen pět bodů.