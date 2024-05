Salač nenavázal na vydařené tréninky a v kvalifikaci na VC Katalánska dojel sedmnáctý

Filip Salač (22) obsadil v kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Katalánska 17. místo a do šestého závodu mistrovství světa odstartuje ze šesté řady. Českému jezdci se v Barceloně nepodařilo v rozhodující chvíli navázat na výsledky z tréninků, v nichž si zajistil přímý postup do druhé části kvalifikace Moto2.

Salač v pátečním tréninku zajel sedmý čas, po dnešním druhém byl jedenáctý a vešel se mezi čtrnáctku jezdců, kteří nemuseli absolvovat první část kvalifikace. Souboje o pořadí na startu mu ale nevyšly, na nejrychlejšího Sergia Garcíu ze Španělska ztratil bez 41 tisícin rovnou sekundu a za sebou nechal jen Jihoafričana Darryna Bindera.

"Odpoledne se bohužel trochu změnily podmínky, bylo víc horko a větrno. Nepodařilo se mi dokonale provést naši strategii, odjel jsem jedno kolo a pak jsem čekal. Nepřizpůsobil jsem se podmínkám, za to se chci týmu omluvit, protože vím, že to mohlo být lepší. Ale závod je zítra, dám do něj všechno a jsem si jistý, že můžeme zabojovat o slušný výsledek," uvedl Salač na webu své stáje ELF Marc VDS.

Závod Moto2 má v neděli start ve 12:15, García bude z premiérové letošní pole position hájit vedení v šampionátu před Američanem Joem Robertsem, který má o sedm bodů méně a v kvalifikaci byl devátý. Salačovi patří průběžně 17. místo, v předchozích třech závodech bodoval, nejlépe skončil jedenáctý v předminulém závodě v Jerezu.

Sprint vyhrál Espargaró

Bodovaný sprint MotoGP vyhrál domácí Aleix Espargaró, jenž tak korunoval skvělý den, v němž byl nejrychlejší i v kvalifikaci. Čtyřiatřicetiletý španělský jezdec navíc několik dnů před startem Velké ceny, v které loni vyhrál sprint i hlavní závod, oznámil, že po sezoně ukončí dlouhou kariéru.

Španělští jezdci obsadili ve sprintu kompletní stupně vítězů. Druhý byl bývalý šampion Marc Márquez, ačkoli startoval ze čtrnáctého místa, třetí pozicí oslavil dnešní 20. narozeniny nováček Pedro Acosta.

V dramatickém sprintu spadli tři jezdci, kteří byli aktuálně ve vedení, včetně obhájce titulu Francesca Bagnaii v posledním kole. Italský jezdec tím přišel o druhé místo v hodnocení MS za lídrem Jorgem Martínem, jenž skončil čtvrtý. Vicemistr světa vede už o 37 bodů, nově před Márquezem.

