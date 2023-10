Nechtěl jsem jít do jiného týmu v Evropě, protože bych mohl hrát proti PSG, řekl Verratti

Italský záložník Marco Verratti (30) si už připsal své první starty v katarské nejvyšší soutěži. Jeho novým zaměstnavatelem je Al Arabi, kam zamířil po jedenácti letech z PSG. Jeho odchod z francouzského klubu do Dauhá byl v mnoha ohledech překvapivý, ale vlastně nevyhnutelný. Ani po několika týdnech každopádně necítil vůči Les Parisiens či Luisovi Enriquemu zášť.

Španělský stratég, který před začátkem této sezony přišel jako náhrada za Christopheho Galtiera, sdělil Verrattimu z očí do očí, jak se situace má a že nefiguruje v jeho plánech. "Jsem upřímný člověk, říkám, co si myslím. Udělal jen totéž," prohlásil zkušený středopolař, aniž by novému kouči něco zazlíval.

"Před začátkem ročníku jsem s ním měl schůzku. A řekl mi, že už mě nechce. Je to skvělý trenér, v PSG pracuje velmi dobře. Nebral jsem to nijak osobně. Nikdy v životě jsem neměl žádné nepřátele. Dávám vždy přednost těm situacím, které jsou pevně vyjasněné. Nic proti němu nemám, měli jsme velmi dobrý vztah. Trénoval jsem každý den na maximum, nemůže o mně říct nic špatného," dodal Verratti.

Verratti je v PSG legendou. Livesport

V dalším dlouhém rozhovoru pro francouzský sportovní deník L'Équipe znovu vzpomínal na období, kdy hrdě nosil dres PSG. A také na rekordních 30 trofejí, které získal. "Jsem na sebe hrdý. Je to neuvěřitelné číslo. Patří však celému kolektivu," povídal. "Znamená to, že se nám podařilo dostat Paříž tam, kde si zaslouží být. Doufám, že mě někdo ještě někdy překoná. Bude to totiž znamenat, že klub bude i nadále vyhrávat," vyprávěl.

Verratti je vlastně jakýmsi italským romantikem z venkova. Když každopádně přišla řada na mimofotbalový život, "bavit" se uměl. "Je to prostě můj způsob života. Pro mě byl fotbal vždycky hlavně hra. Ale to, co jsem měl také rád, bylo zajít do restaurace a dát si sklenku vína, když jsme neměli trénink," vysvětloval.

"Jsou hráči, kteří se schovávají. Já jsem vždycky přebíral zodpovědnost, v životě i na hřišti. Myslím si, že právě kvůli tomu mě mají lidé rádi, vidí, že jsem normální. Pamatuji na časy, kdy jsem mohl jíst se svými přáteli, jít do klubu, to jsem byl ještě mladší. Strávil jsem tu jedenáct let, je normální, že jsem potkával více lidí než ostatní. Nebudu ovšem zůstávat doma každý den," uvedl italský reprezentant.

Životospráva byla před jeho přesunem do Asie dost propíraným tématem. Neměla se prý líbit ani prezidentovi klubu Nasserovi Al-Khelaifiovi i hlavnímu sportovnímu poradci Luísovi Camposovi. I tyhle skutečnosti předznamenaly jeho konec v hlavní francouzské metropoli. Dokonce se šušká, že měl před přípravou na aktuální sezonu nadváhu. "Každý, kdo mě zná, ví, jak moc mi záleží na tomto klubu, na této práci. Za jedenáct let jsem se na tréninku nezpozdil ani o minutu," bránil se.

Mimo Evropu kvůli PSG

Nakonec se s fanoušky rozloučil před zářijovým utkáním Ligue 1 proti Nice. To už bylo zřejmé, že se definitivně uskuteční jeho stěhování k řadám Al Arabi. "Viděl jsem, jak těch jedenáct let uplynulo. Věděl jsem, že je to naposledy, co jsem na tom hřišti. A věděl jsem, že to bude speciální," popisoval. "Být tam se svou rodinou, se svými dětmi, to bylo hodně silné. Ne každý stráví jedenáct let ve stejném týmu. Se všemi těmi tréninky a zápasy jsem viděl všechny spoluhráče z PSG víc než svou rodinu."

Na Paříž nedá nikdy dopustit. Už v minulosti tvrdil, že je to pro něj druhý domov. "Budu tu žít po zbytek svého života. Moje rodina i moje děti tu zůstaly. Když mám volno, vracím se sem," vzkazoval. "Chtěl jsem zažít úplně něco jiného, proto jsem si vybral Al Arabi. Chtěl jsem, aby PSG bylo mým posledním klubem. Samozřejmě, že úroveň fotbalu v Kataru není stejná, ale mám teď jiné cíle. Aby jednoduše tamní soutěž rostla, radím svým spoluhráčům," uzavřel Verratti.