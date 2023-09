Draxler jako Verratti. Po šesti a půl letech opouští PSG, podepsal s katarským Al Ahli

PSG se pouhý den před začátkem nového ročníku Ligy mistrů rozloučilo se svým posledním nepotřebným. Julian Draxler (29) od přestupu do Ligue 1 v podstatě nikdy nenaplnil očekávání, která do něj byla vkládána, a po 198 odehraných zápasech se s Les Parisiens rozloučil. Stejně jako nedávno Marco Verratti (30) zamířil i on do Kataru, akorát k řadám konkurenčního Al Ahli.

Do francouzské metropole přicházel Draxler zkraje ledna 2017 z Wolfsburgu, tehdy Vlci inkasovali za transfer 36 milionů eur. Podle listu Le Parisien nyní PSG za prodej neinkasuje ani 10 milionů, stanice Sky Germany však hovoří o 20 milionech. Pro klub z Dauhá se tak jako tak stává německý forvard nejdražší posilou v historii, a jak uvádí server transfermarkt.de, Al Ahli nikdy neměl v kádru hráče s vyšší tržní hodnotou. Ta se aktuálně u Draxlera pohybuje kolem šesti milionů eur.

Hráčův hlavní poradce Roger Wittmann a zástupce společnosti Rogon-Sportmanagement před několika dny nepřímo prozradili, že se Draxlerovi odcházet do Kataru úplně nechtělo. Jenže ve finále neměl na výběr, PSG zkrátka s jeho službami dále nepočítalo. "Julian má lukrativní nabídku ze Středního východu. Ale v tuto chvíli řeší rodinné problémy. Nevím, jestli se vše uskuteční ještě v tomto přestupovém období,” říkal. "Pokud může jít teď, měl by to udělat. Doporučil bych to každému hráči. Je to něco úplně jiného než Čína nebo Rusko.”

Draxler si nakonec opravdu s Al Ahli plácnul, a to krátce před ukončením veškerých transakcí v rámci Qatar Stars League. Kontrakt podepsal na dva roky. V dresu pařížského celku mimochodem získal celkem 12 trofejí, konkrétně čtyři tituly z Ligue 1, stejný počet pohárů z Coupe de France, tři z Coupe de la Ligue a jeden z Trophée des Champions. "Klub by rád popřál Julianovi vše nejlepší ve zbytku jeho kariéry,” loučilo se PSG stroze v prohlášení.

V reprezentaci má bývalý hráč Schalke na kontě 58 reprezentačních startů a sedm gólů, v roce 2014 pomohl Německu k titulu mistrů světa.

