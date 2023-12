Nej české úspěchy 2023: Grandslamové žně tenistek, konec hokejového půstu a zlatý mexický písek

Ať už na posvátné wimbledonské trávě, na ledě v kolébce hokeje nebo na rozpáleném mexickém písku, čeští sportovci byli v právě končícím roce hodně vidět. Jejich úspěchy byly převážně nečekané, což svým způsobem odráží jejich tehdejší pozici ve světovém měřítku, nicméně ne nezasloužené. Tenistka Markéta Vondroušová, stříbrná reprezentace hokejistů do 20 let či plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem se stali z českého pohledu hrdiny letopočtu 2023.

Pokud byla řeč o nečekaném triumfu, do posledního písmene to platí o senzačním tažení Vondroušové turnajem v All England Clubu. Rodačka ze Sokolova na něm v minulých letech získala ze čtyř účastí jedinou výhru, opakovaně prohlašovala, že jí tráva nesvědčí. To už však neplatí. Letos přemohla všech sedm soupeřek, Jabeurové ve finále nedala šanci a nejslavnější grandslam ovládla jako první nenasazená hráčka v historii.

Skvělý rok českých tenistek umocnily i její krajanky. Karolína Muchová se statečně rvala ve finále French Open a světovou jedničku Igu Šwiatekovou donutila ve třísetové epické bitvě předvést to nejlepší. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou se zkraje roku radovaly ze svého sedmého titulu na turnajích velké čtyřky, aby se na konci sezony pro mnohé překvapivě rozešly. Úžasný comeback předvedla Barbora Strýcová, která se rozloučila wimbledonským titulem ve čtyřhře.

Medaile po 18 letech

To stříbrní hokejoví junioři stojí teprve na začátku kariéry. A entrée to je pro ně skvostné. Parta kolem obránce Davida Jiříčka či střelce Jiřího Kulicha zahřála hned zkraje roku hokejové fanoušky, mnozí z nich zažili medaili z dvacítek vůbec poprvé v životě. Vždyť se na ni čekalo dlouhých 18 let… Tým Radima Rulíka se na rozdíl od svých předchůdců směle rovnal velmocím a leccos naznačil už skalp Kanady 5:2 na úvod základní skupiny.

V semifinále proti Švédsku ukázal tým obrovskou vůli i bojovnost, když nejdřív Jiříček odvrátil 39 sekund před koncem vyřazení a v prodloužení dokonal obrat Kulich. Ve finále v Halifaxu pak Češi sehráli s domácí Kanadou vyrovnanou partii, kterou favorit zvládl až v prodloužení. Národní celek dokázal smazat ztrátu 0:2, na úder Dylana Guenthera, jenž už v té době hrál NHL za Arizonu, už odpovědět nemohl.

Titul mistrů světa získali pro Česko jiní. A po mnohonásobně delší době. Lukostřelkyně Marie Horáčková vybojovala první titul ve svém sportu po 85 letech, naposledy se to povedlo Františku Hadašovi v roce 1938. Kanoista Martin Fuksa se dočkal prvního velkého vítězství až ve 30 letech. Na neolympijské trati 500 metrů sbírá zlata po hrstech, na dvojnásobné délce mu ovšem nejcennější kov stále unikal, i když pokaždé patřil mezi největší favority. Až do srpnové regaty v Duisburgu.

Snowboardistka Eva Adamczyková se už mistryní světa jednou stala, nicméně březnový úspěch v gruzínském Bakuriani má pro ni možná větší hodnotu. Trať v crossu totiž sjela nejrychleji ze všech pouhý čtvrt rok poté, co si zlomila oba kotníky. Příslibem do budoucna jsou juniorští šampioni planety – krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi, kteří ovládli soutěž tanečních párů, či plavec Miroslav Knedla, vítěz závodu na 50 metrů znak.

Nejsledovanější sportovní dvojicí v Česku se stali Perušič se Schweinerem. Do Mexika sice odlétali s vizitkou úřadujících vicemistrů Evropy, ovšem mezi největší favority je experti neřadili. A výsledky ve skupině, v níž česká dvojice prohrála dva ze tří zápasů a málem nepostoupila do play off, jim dávaly za pravdu. Jenže ve vyřazovacích bojích chytili jiný vítr a na pětidílné cestě na vrchol ztratili jen dva sety.

Na fotbalových trávnících na sebe tuzemští zástupci upozornili nejvíc v pohárech. Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem si ve finále Evropské konferenční ligy zavzpomínali v Edenu na vítěznou éru ve Slavii a s West Hamem dobyli třetí nejprestižní trofej, když porazili 2:1 Fiorentinu s Antonínem Barákem. Na podzim zářily Sparta, Slavia a Plzeň a díky nim se poprvé v historii do jarní fáze probily hned tři české kluby.

V následujícím roce Euro, MS i OH

Do následujícího roku, který začne za pár dní, se nejen kvůli nim mohou fanoušci dívat s optimismem. Fotbalová reprezentace zvládla kvalifikaci na mistrovství Evropy a byť to mnohdy skřípalo, to nejdůležitější – účast mezi elitou starého kontinentu – si vybojovala. V červnu bude v sousedním Německu už pod novým trenérem obhajovat čtvrtfinále.

Hokejisté budou na domácím šampionátu v Praze spoléhat na kouzlo nového kouče Radima Rulíka a česká olympijská výprava poletí do Paříže s několika žhavými želízky v ohni v čele s Perušičem se Schweinerem.