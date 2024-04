Nadal plánuje olympijskou rozlučku. V Paříži chce vytvořit deblový pár s Alcarazem

Rafael Nadal by v Paříži rád nastoupil ve čtyřhře s Carlosem Alcarazem.

Rafael Nadal (37) a Carlos Alcaraz (20) by měli vytvořit na olympijském turnaji v Paříži hvězdný deblový pár. Držitel 22 grandslamových titulů Nadal by po boku světové tenisové trojky na oblíbené antuce v Roland Garros rád vybojoval na sklonku kariéry třetí olympijskou medaili, zlata už má ze dvouhry v Pekingu a z deblu v Riu de Janeiro. Musí však doufat, že ho nezradí tělo.

"Když budeme oba fit, proč ne? Mohli bychom vytvořit skvělý tým a snažit se o velké věci. Bylo by to dobré pro nás oba i pro španělský tým. Uvidíme, jak se vše vyvine," řekl Nadal v podcastu během turnaje v Madridu.

Dvacetiletý Alcaraz už dříve řekl, že by na olympiádě také rád po boku svého idolu hrál. "Byl bych z toho nadšený a slyšel jsem, že on taky. A bylo by skvělé, kdybychom zvládli před olympiádou i nějaké přípravné turnaje, abychom si na sebe na kurtu zvykli," uvedl Nadal, jenž na Roland Garros vybojoval 14 grandslamových trofejí.

Hry v Paříži se uskuteční od 26. července do 11. srpna. Pro Alcaraze budou olympijskou premiérou.