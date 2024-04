Tennis Tracker: Rune se dál trápí, v Madridu vypadl ve třetím kole. Vrbenský má 10. titul

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 28. dubna?

Hlavní události

16:25 – Polák Hubert Hurkacz porazil ve třetím kole turnaje Masters v Madridu Němce Daniela Altmaiera 6:4, 7:6 a postoupil mezi nejlepší šestnáctku. O vyrovnání zdejšího maxima se aktuální světová devítka utká s vítězem duelu mezi antukovým specialistou Sebastianem Báezem a Taylorem Fritzem.

14:56 – Michael Vrbenský vybojoval na podniku ITF M15 v chorvatském Splitu svůj první letošní a celkově 10. titul. Čtyřiadvacetiletý Čech ve finále po téměř třech hodinách boje udolal 7:5, 7:6 domácího Luku Mikruta.

13:30 – Holger Rune pokračuje v letošním trápení a znovu po roce končí v Madridu již ve třetím kole. Aktuálně 12. hráč světa prohrál 4:6, 6:4, 3:6 s Tallonem Griekspoorem, který se teprve podruhé dostal do osmifinále podniků Masters. O své největší čtvrtfinále bude Nizozemec bojovat s Andrejem Rubljovem, nebo domácím Alejandrem Davidovichem.

Další zprávy

15:45 – Darja Kasatkinová ve třetím kole na WTA 1000 v Madridu přetlačila 7:6, 7:5 krajanku Anastasii Pavljučenkovovou, ačkoli v obou setech prohrávala o brejk. Ruska tak třetím rokem po sobě prošla v tomto dějišti do osmifinále a o druhé čtvrtfinále (2018) zabojuje proti Julii Putincevové (H2H 1:0).

15:07 – Andrej Rubljov na Masters v Madridu přerušil sérii čtyř porážek a dosáhl na svou první vítěznou sérii po kontroverzní diskvalifikaci v Dubaji. Ruský tenista i díky pěti odvráceným setbolům přetlačil 7:6, 6:4 domácího Alejandra Davidoviche a i při čtvrtém startu v Caja Mágica postoupil do osmifinále. V něm ho čeká souboj s Tallonem Griekspoorem (H2H 2:0).

12:38 – Sára Bejlek bude na WTA 1000 v Madridu ve svém největším osmifinále čelit Jeleně Rybakinové (H2H 0:0). Světová čtyřka po Lucie Bronzettiové nepovolila set ani Majar Šarífové, Egypťanku přehrála 6:1, 6:4. Jedna z největších favoritek vyhrála i šestý letošní zápas na antukových dvorcích a zaútočí na své první čtvrtfinále v Caja Mágica.

12:21 – Sára Bejlek pokračuje na podniku WTA 1000 v Madridu v životním turnaji a dál sbírá svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Po zvládnuté kvalifikaci zvládla už tři zápasy v hlavní fázi, ve třetím kole smetla 6:3, 6:1 nenasazenou Ashlyn Kruegerovou a zahraje si své největší osmifinále v kariéře. V něm vyzve Jelenu Rybakinovou, nebo Majar Šarífovou. Více informací najdete v článku.

09:17 – Rafael Nadal, který se ve svých 38 letech snaží dostat zpět do formy, po sobotním vítězství nad Australanem Alexem de Minaurem na turnaji Masters 1000 v Madridu vysvětlil, že potřebuje získat zpět důvěru ve své tělo. Nadal ve druhém kole porazil 11. hráče světového žebříčku 7:6, 6:3.

"Potřebuji se přesvědčit, že moje tělo pozitivně zareaguje, abych změnil svůj pohled na French Open. Není to výsledek zápasu, co by změnilo můj názor na účast na turnaji. Potřebuji znovu získat důvěru ve své tělo. Poté potřebuji znovu získat sebedůvěru a hrát svůj tenis," vysvětlil 38letý Španěl.

08:44 – V rámci nedělního programu letošního ročníku Mutua Madrid Open budou v obhajobě pokračovat Carlos Alcaraz, jehož v premiérovém střetnutí čeká Thiago Seyboth, a Aryna Sabalenková, která se utká s 183. hráčkou světového pořadí Robin Montgomeryovou.

08:21 – Dvě české naděje budou usilovat o postup do osmifinále prestižní tisícovky v Madridu. Markéta Vondroušová se utká s 16letou teenagerkou Mirrou Andrejevovou, Sára Bejlek změří síly s Ashlyn Kruegerovou .