Sladká odplata pro Nadala. V Madridu vrátil prohru De Minaurovi a pokračuje v posledním startu

Rafael Nadal (37) znovu po týdnu narazil ve druhém kole na Alexe de Minaura (25). Světovou jedenáctku tentokrát porazil 7:6, 6:3 a nejlepšímu Australanovi v žebříčku oplatil porážku z domácí pětistovky v Barceloně. Antukový král si tak znovu prodloužil svůj poslední kariérní start na Masters v Madridu, v osmifinále se pětinásobný šampion utká s Pedrem Cachínem (29).

Pro Rafaela Nadala je vystoupení na probíhajícím Masters v Madridu velmi důležité. Zaprvé se jedná o jeho poslední start na domácím podniku série Masters 1000 a zadruhé může být klíčový pro jeho působení na následující tisícovce v Římě, kde se antukový král rozhodne, zda bude startovat na milovaném French Open.

Své poslední představení v Caja Mágica může zatím hodnotit na jedničku. Po suverénním vítězství nad nezkušeným teenagerem Darwinem Blanchem znovu po týdnu narazil ve druhém kole na Alexe de Minaura a tentokrát světovou jedenáctku dokázal porazit a zapsal svůj nejcennější skalp od Turnaje mistrů 2022. Utkání pod zataženou střechou nabídlo jen dva sety, nicméně o postup se bojovalo přes dvě hodiny.

Sestřih zápasu

Nadal oplatil porážku De Minaurovi. Livesport

Už v úvodním dějství vyhrál více gamů než v týden starém duelu a prezentoval se agresivnější a přesnější hrou než v Barceloně. V první sadě oba aktéři prohospodařili náskok brejku a musel rozhodnout tie-break. V něm se Nadal dostal do vedení 6:2, ovšem vlastními chybami se o něj připravil. V pořadí pátý setbol však po chybě De Minaura proměnil a šel do vedení.

Rovněž ve druhém setu se dostal jako první do brejku Nadal, a to hned po skončení úvodního gamu. Tentokrát si náskok uhájil a soupeře nepustil k ani jedné šanci vrátit se zpět do zápasu. Na podání ztratil jen čtyři fiftýny a duel ukončil již na returnu.

"Myslím si, že některé pasáže zápasu nabídly opravdu dobrý tenis. Ale pořád to byl ode mě nevyrovnaný výkon. Jsem každopádně moc rád, že dokážu být konkurenceschopný i proti tak skvělému hráči jako Alex. Navíc jsem zvládl dvě hodiny na kurtu. Atmosféra byla neskutečná," řekl Nadal po postupu.

Statistiky zápasu. Livesport

V Madridu startuje 14násobný šampion antukového majoru podvacáté v kariéře. V tomto dějišti pětkrát triumfoval, naposledy v roce 2017. Po sobotním vítězství stále platí, že dříve než ve třetím kole se s tímto turnajem rozloučil pouze při debutu v roce 2003 a ještě v následujícím ročníku.

Nadal v letošní sezoně absolvuje svůj teprve třetí turnaj. V lednu v Brisbane se vrátil po téměř roční pauze způsobené zraněním kyčle a ve čtvrtfinále neproměnil mečboly proti Jordanovi Thompsonovi. Poté zrušil účast na několika akcích včetně Australian Open a další podnik odehrál až v Barceloně.

Rozhovor s Nadalem po postupu

Interview s Nadalem. Livesport

O již 18. osmifinále na Mutua Madrid Open bude bývalý lídr žebříčku bojovat s Pedrem Cachínem. Argentinec dorazil do hlavního města s letošní bilancí 0:11 a sérií 15 porážek, ovšem po cestě do třetího kola vyřadil Sebastiana Ofnera a nasazeného Francese Tiafoea.

Jannik Sinner letos odehrál 28 zápasů a zaznamenal pouhé dvě porážky, nejprve proti rivalovi Carlosovi Alcarazovi v semifinále na Masters v Indian Wells a tu poslední před dvěma týdny na antukové tisícovce v Monte Carlu proti pozdějšímu šampionovi Stefanosovi Tsitsipasovi.

Na vítěznou vlnu se vrátil v Madridu, kde je poprvé v kariéře nasazenou jedničkou na podnicích série ATP Masters 1000. V italském derby deklasoval chybujícího Lorenza Sonega. Zatímco sám trefil 16 vítězných úderů a jen 10 nevynucených chyb, jeho krajan zaznamenal pouhých devět winnerů a spáchal 25 minel. S takovým výkonem nemohl favoritovi v žádném případě vzdorovat.

Sinner je bezpochyby nejlepším hráčem dosavadního průběhu letošní sezony. Na všech turnajích prošel minimálně do semifinále, na Australian Open se stal zbrusu novým grandslamovým šampionem a titul si odvezl také z Rotterdamu a Miami. Během antukového jara může z tenisového trůnu sesadit Novaka Djokoviče, manko na světovou jedničku by měl výrazně stáhnout právě v Madridu.

V Caja Mágica startuje potřetí, debut v roce 2021 zakončil ve druhém kole a loni schytal výprask v osmifinále s Félixem Augerem-Aliassimem. O vyrovnání zdejšího maxima si zahraje s Pavlem Kotovem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu