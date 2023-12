Německý novinář znovu zkoumá Schumacherovu nehodou: Upozornil na dvě vážné chyby

Už to bude 10 let, co si sedminásobný šampion prestižního motoristického seriálu formule 1 Michael Schumacher (54) při lyžování ve francouzském středisku Méribel přivodil fatální zranění. Německý novinář Jens Gideon rekonstruuje nehodu s pomocí lyžařského instruktora, který v té době na osudné sjezdovce pracoval.

Zdravotní stav Michaela Schumachera je kvůli přísné mlčenlivosti, kterou požaduje jeho rodina, už dekádu zahalen tajemstvím. Nehoda se ale znovu stává tématem.

Německý novinář Jens Gideon publikoval pro televizní stanici ARD sérii podcastů, v nichž s pomocí jednoho z lyžařských instruktorů, kteří v té době ve středisku Méribel pracovali, nehodu rekonstruuje.

Kritická ztráta času

Podle Gideonova rozboru došlo 29. prosince 2013 ke dvěma závažným chybám. Ta první přišla ještě před osudnou Schumacherovou jízdou, ta druhá bezprostředně po ní.

Lyžařský instruktor, se kterým novinář spolupracoval, vysvětlil, že Schumacher vůbec neměl na sjezdovku vyrážet, neboť na ní byl tehdy velmi jemný sníh a spousta obnažených kamenů. Když už lyže obul, měl společně s dalšími členy skupiny zvolit jinou trasu.

Jeho pád nastaI zřejmě kvůli tomu, že se snažil výše zmíněným kamenům vyhýbat a mohl tak ztratit kontrolu nad lyžemi. Při kolizi pak narazil hlavou do jedné z odhalených skal. Navzdory tomu, že měl přilbu, utrpěl fatální poškození mozku.

Druhým faktorem, jenž mohl prohloubit tragédii, bylo podle zjištění podcenění závažnosti nehody. Záchranáři zřejmě špatně vyhodnotili stav bývalého hvězdného pilota a rozhodli se ho odvézt na malou kliniku v Moutiers.

Teprve později, při komunikaci s kolegy z kliniky konstatovali zhoršení stavu pacienta, změnili směr a zamířili do nemocnice v Grenoblu. Podle lyžařského instruktora to mohla být klíčová ztráta času, která stav sedminásobného mistra světa mohla ještě zhoršit.