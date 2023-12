Leclerc údajně prodloužil s Ferrari do roku 2029, na odchodu by neměl být ani Sainz

Monacký jezdec formule 1 Charles Leclerc (26) se údajně domluvil na prodloužení spolupráce s Ferrari do roku 2029. Informovala o tom Gazzetta dello Sport. Tým z Maranella usiluje podle italského listu také o prodloužení smlouvy s druhým jezdcem Španělem Carlosem Sainzem (29).

Šestadvacetiletý Leclerc má zatím ve Ferrari smlouvu do konce roku 2024. V případě jejího prodloužení by se stal jezdcem s nejdelším kontraktem v poli. Tím je aktuálně nizozemský šampion Max Verstappen, který se dohodl s Red Bullem do konce sezony 2028. Podle Gazzetty by si Leclerc mohl přijít ročně až na 50 milionů eur. Monačan bere nyní poloviční částku.

Jeho týmovým kolegou by měl zůstat Sainz. Také Španěl má s Ferrari podepsanou smlouvu do roku 2024 a italská stáj ji chce prodloužit o další rok. Sainz zatím usiluje o uzavření dvouletého kontraktu.

Ferrari obsadilo v letošní sezoně F1 třetí místo v Poháru konstruktérů. Leclerc skončil v hodnocení jezdců pátý, Sainz byl sedmý.

