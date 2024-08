OH v Paříži, den sedmý: Macháč a Siniaková jsou zlatí, první česká medaile díky kordistům

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodních šest soutěžních dnů, během kterých česká výprava nezískala ani jednu medaili. V pátek už se ale zadařilo, překvapivě jako první zaúřadovali čeští kordisté, kteří nečekaně vybojovali bronzové medaile. Následovali je tenisté Tomáš Macháč (23) a Kateřina Siniaková (28), kteří ovládli tenisový mix a získali zlaté medaile. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

O třetí olympijské zlato bojoval nejprve v Paříži judista Lukáš Krpálek, ale neúspěšně a skončil v osmifinále. Čekání na medaili pro českou výpravu ukončili koridsté, kteří v boji o bronz porazili domácí Francii 43:41. Zlato z tenisového mixu slaví Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčem.

Kompletní český program

Hlavní zprávy

23:05 – Fotbalisté domácí Francie postoupili do semifinále. Ve čtvrtfinále vyřadili Argentinu po výhře 1:0, rozhodl Jean-Philippe Mateta.

22:54 – Tenisté Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková jsou olympijskými šampiony ve smíšené čtyřhře. Ve finále zdolali Čang Č'-čena a Wang Sin-jü 6:2, 5:7, 10:8. Dramatický duel dotáhli k triumfu za hodinu a 18 minut. Více informací v článku.

22:12 – Fotbalisté Egypta postoupili do semifinále. Ve čtvrtfinále porazili Paraguay na penalty 5:4, po prodloužení skončil zápas 2:2.

Statistiky utkání. Livesport

22:00 – Závod v běhu na 10.000 metrů v Paříži vyhrál světový rekordman Joshua Cheptegei z Ugandy v olympijském rekordu 26:43,14.

21:49 – Olympijskou týmovou soutěž kordistů, v níž Češi skončili třetí, ovládli maďarští šermíři po výhře 26:25 v prodloužení nad japonskými obhájci zlata.

21:44 – Závod mužů v bikrosu opanovali domácí Francouzi. Vyhrál Joris Daudet před Sylvainem Andrem a Romainem Mahieuem.

21:44 – Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner prohráli na s Brazilci Evandrem a Arthurem 0:2 na sety a ve skupině jsou druzí.

20:57 – Francouzský plavec Léon Marchand vyhrál polohový závod na 200 metrů a získal v Paříži čtvrté individuální zlato. To před ním na jedněch olympijských hrách dokázali jen tři plavci – legendy Michael Phelps, Mark Spitz a Kristin Ottová. Ve finále domácí reprezentant dohmátl jen šest setin za světovým rekordem a překonal Phelpsův olympijský.

20:51 – Australanka Kaylee McKeownová vyhrála 200 m a stejně jako v Tokiu získala obě znakařská zlata. Američanka Regan Smithová má v Paříži třetí stříbro.

20:36 – Kordisté Jakub Jurka, Martin Rubeš, Jiří Beran a Michal Čupr získali na olympijských hrách senzačně bronz v týmové soutěži. V utkání o třetí místo porazili světové jedničky Francouze 43:41. Hrdinou duelu byl stejně jako ve čtvrtfinále proti druhému týmu světa Itálii Jakub Jurka, který v závěrečném souboji na planši v zaplněném Grand Palais otočil skóre proti domácí hvězdě Yannicku Borelovi.

20:35 – Francouzský plavec Florent Manaudou získal na čtvrtých OH za sebou medaili na 50 metrů volný způsob. Byl třetí, zvítězil Australan Cameron McEvoy.

Výsledky závodu. Enetpulse

20:34 – Koulař Tomáš Staněk se poprvé na olympijských hrách probojoval do finále. V kvalifikaci hned prvním pokusem vylepšil své letošní maximum na 21,61 m.

20:30 – Soutěž skokanů na trampolíně vyhrál Ivan Litvinovič z Běloruska a jako první z neutrálních sportovců získal na olympijských hrách v Paříži zlato.

20:03 – Medailový ceremoniál smíšené čtyřhry v badmintonu měl na olympijských hrách nečekané vyvrcholení. Před čínskou šampionkou Chuang Ja-čchiung po převzetí zlata poklekl pod stupni vítězů v pařížské aréně Porte de La Chapelle reprezentační kolega Liou Jü-čchen, stříbrný medailista z mužské čtyřhry v Tokiu, a požádal ji o ruku.

19:33 – Bronzové medaile ve smíšené čtyřhře na OH získali kanadští tenisté Felix Auger-Aliassime a Gabriela Dabrowská. Nizozemský pár Koolhof, Schuursová porazili 6:3, 7:6.

19:20 – Kvarteto Spojených států amerických vytvořilo v rozběhu smíšené štafety na 4x400 metrů časem 3:07,41 světový rekord.

19:03 – Španělští fotbalisté postoupili do semifinále, v němž se utkají s Marokem. Ve čtvrtfinále vyřadili Japonsko po výhře 3:0.

Statistiky utkání. Livesport

18:15 – Olympijský turnaj golfistů vede v polovině trojice hráčů včetně obhájce zlata z Tokia Američana Xandera Schauffeleho. Jedenáct ran pod par mají po dvou kolech také Japonec Hideki Macujama a Angličan Tommy Fleetwood, který dnes zahrál -7 a poskočil o jedenáct míst.

18:02 – Francouzská hvězda Teddy Riner jako první judista získal čtyři zlaté olympijské medaile. Ve finále nad 100 kg v Paříži porazil Kim Min-čonga z Koreje.

Riner oslavil další olympijské zlato. AFP

17:50 – Brazilská judistka Beatriz Souzaová ve finále kategorie nad 78 kg porazila Raz Herškovou z Izraele a získala první olympijskou medaili.

17:48 – Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají na o bronz se Sarou Sorribesovou a Cristinou Bucsaovou. Španělky prohrály v semifinále se Šnajderovou a Andrejevovou 1:6, 2:6.

17:46 – Vodní slalomářka Antonie Galušková zajela jedenáctý čas v kvalifikaci kayakcrossu na olympijských hrách v Paříži. Z dvojice českých mužů byl úspěšnější patnáctý Lukáš Rohan. Jiří Prskavec byl v takzvané časovce jednadvacátý, Tereza Fišerová až 33.

17:30 – Nejenom současné sportovní hvězdy se potkávají na olympijských hrách v Paříži. Na gymnastyckých závodech se v pátek potkali Zinedine Zidane s legendární gymnastkou Nadiou Comaneciovou.

17:17 – Korejští lukostřelci Lim Si-hjon a Kim U-čin vyhráli olympijskou soutěž smíšených dvojic. Oba v Paříži přidali zlaté medaile k titulům z družstev.

17:10 – Čínští badmintonisté Čeng S'-wej a Chuang Ja-čchiung získali na OH zlato v smíšené čtyřhře. Ve finále porazili korejský pár Kim Un-ho, Čong Na-un 2:0.

16:48 – Čeští kordisté budou v Paříži šermovat o bronz. V semifinále soutěže družstev prohráli 37:45 s obhájci zlata z Japonska.

16:39 – Gruzínský judista Guram Tušišvili byl diskvalifikován v soutěži nad 100 kilogramů za nesportovní chování po prohraném souboji s francouzskou hvězdou Teddym Rinerem. Devětadvacetiletý mistr světa z roku 2018 a stříbrný medailista z předchozích her v Tokiu tím přišel o šanci zabojovat v Paříži o bronz.

15:58 – Tenisté Tomáš Macháč a Adam Pavlásek se utkají na OH o bronz s dvojicí Taylor Fritz, Tommy Paul. Američané dnes prohráli v semifinále s Matthewem Ebdenem a Johnem Peersem 5:7, 2:6.

15:50 – Zlato v parkuru družstev na olympiádě v Paříži získala Velká Británie. Na druhém místě skončili Američané, třetí byli domácí Francouzi.

15:40 – Medailové jízdy windsurfařek za účasti Kateřiny Švíkové byly v olympijské regatě kvůli slabému větru v Marseille odloženy na sobotu.

15:22 – Na 15 milionů dolarů (350 milionů korun) vyjde americkou basketbalovou federaci pobyt mužského a ženského týmu na olympijských hrách. Oba výběry složené z hvězd NBA a WNBA bydlí v centru Paříže v hotelu s 800 pokoji, který mají celý pro sebe a početný doprovod včetně rodinných příslušníků. Uvedl to časopis Forbes.

14:36 – Sportovní střelec Jakub Tomeček je na olympijských hrách po prvním dnu kvalifikace skeetu sedmý a drží naději na postup do šestičlenného finále. Třiatřicetiletý český reprezentant v úvodních třech sériích minul dva terče a má 73 bodů stejně jako další tři soupeři na 6. až 9. místě. Soutěž na střelnici v Chateauroux pokračuje v sobotu dalšími dvěma koly a vyvrcholí finálovou částí.

14:27 – Čeští kordisté Jakub Jurka, Martin Rubeš a Jiří Beran budou na olympijských hrách v Paříži šermovat o medaile. Ve čtvrtfinále soutěže družstev senzačně porazili 43:38 Itálii a v semifinále je čekají obhájci zlatých medailí z Japonska.

Kordisté mohou olympijskou medailí navázat na Alexandera Choupenitche, který před třemi lety v Tokiu získal bronz ve fleretu a po více než sto letech vyrovnal nejlepší olympijský výsledek českého šermu. V Paříži však vypadl už v osmifinále.

14:04 – Olympijskými vítězi v jachtařské třídě 49er jsou Španělé Diego Botín a Florián Trittel, kteří regatu v Marseille vyhráli před Novým Zélandem a USA. V ženské třídě 49erFX triumfovaly Odile van Aanholtová a Annette Duetzová z Nizozemska před Švédskem a domácí Francií.

13:40 – Olympiáda nabízí fascinující podívanou, zvlášť, když jste ve víru dění. Jaká je atmosféra v Českém domě, i přesto, že medaile ještě necinkla? A co nabízí ostatní domy? Mapovat dění do Paříže vyrazila kolegyně z Livesportu Senta Martynenko, v článku se podívejte jaká je olympiáda z pohledu dobrovolnice.

Senta Martynenko fandila na čtvrtečních čtyřhrách. Senta Martynenko

13:26 – Po třech disciplínách olympijského desetiboje vede v Paříži Němec Leo Neugebauer o 78 bodů před obhájcem zlata Damianem Warnerem z Kanady. Světový rekordman Francouz Kevin Mayer kvůli zranění stehna start na poslední chvíli zrušil.

13:21 – Slovenská reprezentantka Tamara Potocká po olympijské rozplavbě na 200 metrů polohový závod zkolabovala a od bazénu ji museli na nosítkách a s kyslíkovou maskou na obličeji odnést záchranáři. Podle zdravotnického personálu byla jednadvacetiletá plavkyně při vědomí. Členka výpravy Ivana Langeová pro slovenská média uvedla, že Potocká měla astmatický záchvat.

13:17 – Karolína Muchová s Lindou Noskovou si medaili na olympijských hrách v Paříži zatím nezajistily. České duo podlehlo v semifinále deblové soutěže 3:6, 2:6 favorizovaným Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové a budou bojovat o bronz. Italky se ve finále utkají s Cristinou Bucsaovou a Sarou Sorribesovou, nebo Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou. Poražené z druhého semifinálového duelu budou soupeřkami českých tenistek.

13:08 – Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová jsou v play off po výhře 2:1 nad domácími Clémence Vieiraovou, Aline Chamereauovou.

13:07 – Jachtařskou regatu ve třídě 49erFX vyhrály Odile van Aanholtová a Annette Duetzová z Nizozemska před Švédskem a domácí Francií.

12:54 – Karolína Maňasová si v rozběhu na 100 metrů zlepšila osobní rekord o šest setin na 11,11 a postoupila do sobotního olympijského semifinále.

Výsledky rozběhů na 100 metrů žen Enetpulse

12:35 – Olympijské zlato v synchronizovaných skocích z třímetrového prkna získali Wang Cung-jüan a Lung Tao-i. Čína díky nim ovládla na hrách v Paříži i čtvrtou soutěž ve skocích do vody.

12:12 – Michaela Hrubá se pod pět kruhů vrátila po osmi letech, ale skončila stejně jako v Riu de Janeiro už v kvalifikaci. První výšky skákala na první pokus, ale 192 cm, což by bylo vyrovnání jejího letošního maxima z mistrovství republiky ve Zlíně, už nezdolala a obsadila dělené 15. místo. Mezi vyřazenými je Julija Levčenková z Ukrajiny, vicemistryně světa z roku 2017 třikrát shodila základní výšku 183 cm.

12:07 – Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek skončil ve finále OH v Paříži na šestém místě. Vyhráli Irové Fintan McCarthy a Paul O'Donovan. Více informací v článku.

11:47 – Barbora Seemanová nepostoupila na závěr svého vystoupení na olympijských hrách v Paříži do semifinále polohového závodu na 200 metrů. V rozplavbách byla dvaadvacátá. Také pro Daniela Gracíka znamenaly rozplavby na 100 metrů motýlek konečnou, skončil na 27. pozici.

11:25 – Český kladivář Patrik Hájek obsadil v první skupině olympijské kvalifikace výkonem 68,80 m 15. místo a do pondělního finále nepostoupil.

11:15 – Obhájce zlata Lukáš Krpálek na olympijských hrách v Paříži překvapivě končí už ve druhém kole. Český judista v kategorii nad 100 kilogramů nestačil na Japonce Tacuru Saita a nenavázal tak na úspěšné olympiády v Riu a Tokiu.

11:08 – Veslařky Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou byly čtvrté ve finále B na dvojce bez kormidelnice na olympijských hrách v Paříži a celkově tak obsadily 10. místo. O jednu pozici si při své premiéře pod pěti kruhy vylepšily umístění z loňského mistrovství světa v Račicích.

10:28 – Olympijskou soutěž v třípolohové střelbě na pařížských hrách vyhrála Švýcarka Chiara Leoneová a navázala na triumf krajanky Niny Christenové z Tokia.

Pořadí závodu Enetpulse

10:23 – Judista Lukáš Krpálek zahájil v Paříži cestu za obhajobou olympijského zlata úspěšně. V prvním kole kategorie nad 100 kilogramů zdolal Nizozemce Jelleho Snippeho před časovým limitem. V osmifinále ho čeká Japonec Tacuru Saitó, který získal stříbro na mistrovství světa v roce 2022.

10:20 – Finále poslední individuální disciplíny vyhlíží jeden z dosavadních hrdinů pařížské olympiády Léon Marchand. Francouzský plavec po třech triumfech v závodech na 200 metrů prsa, 200 metrů motýlek a 400 metrů polohově zkusí uzavřít svou skvělou bilancí na krátké polohovce. Do večerního finále vstoupí jako hlavní favorit na titul s nejlepším časem ze semifinále.

10:02 – Před pár týdny chtěla Donna Vekičová s tenisem skončit, ale vydržela a v sobotu si v Paříži zahraje o olympijské zlato. Jako první Chorvatka ve dvouhře v historii. "V semifinále už jsem byla ve své zóně. A mnohem nervóznější, protože ve hře byla medaile, což je úplně jiné než na ostatních turnajích," řekla po postupu přes Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou.

09:39 – Andy Murray ve čtvrtek v Paříži odehrál poslední zápas ve své bohaté tenisové kariéře. Po boku Daniela Evanse ve čtvrtfinále olympijské čtyřhry podlehl americké dvojici Tylor Fritz, Tommy Paul 2:6, 4:6 a uzavřel tím svou cestu profesionálním okruhem. "Už několik měsíců jsem věděl, že tenhle okamžik přijde. Kdyby se to nestalo dnes, bylo by to za pár dnů, a byl jsem na to připravený. Samozřejmě to bylo emotivní, protože jsem hrál poslední soutěžní zápas. Ale teď jsem šťastný, jsem rád, jak to skončilo," prohlásil. Více informací najdete v článku.

08:32 – Olympijský surfing pozná nové šampiony. Poté, co se ve čtvrtek na Tahiti rozběhly po dvou dnech nepříznivých podmínek soutěže, vypadla ve čtvrtfinále vítězka z Tokia Clarissa Mooreová z USA. Držitel zlata ze surfařské premiéry pod pěti kruhy Ítalo Ferreira se ani nevešel do nabité brazilské nominace.

07:30 – Do akce se vrátí vodní slalomáří, kteří o medaile zabojují v olympijské novince kayakcrossu. Do závodu jsou přihlášeni Jiří Prskavec, Lukáš Rohan, Antonie Galušková a Tereza Fišerová. Dokáží zapomenout na neúspěchy z individuálních závodů?

06:40 – Karolína Muchová s Lindou Noskovou nastoupí v semifinále dámské čtyřhry proti italskému deblu Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová, nasazeným jako číslo tři.

06:32 – O medaili může bojovat windsurfařka Kateřina Švíková, která postoupila v Marseille do čtvrtfinále z pátého místa. Jednou z posledních střeleckých šancí na medaili bude v kvalifikaci skeetu Jakub Tomeček.

06:21 – Veslaři Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek po čtvrtém místě v Tokiu pojedou na dvojskifu lehkých vah znovu olympijské finále A. Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou na dvojce bez kormidelnice absolvují finále B.

06:14 – Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mají po dvou výhrách už osmifinále jisté, v posledním utkání ve skupině chtějí Brazilcům Evandrovi s Arthurem oplatit prohru ze světového šampionátu v Mexiku, kde nakonec získali zlato. Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou po dvou porážkách vyzvou domácí beachvolejbalistky Clémence Vieiraovou a Aline Chamereauovou. Jedině vítězství 2:0 jim dá šanci na přímý postup ze třetího místa ve skupině.

06:08 – Naplno se rozběhnou atletické soutěže a v kvalifikacích se objeví pět českých reprezentantů - v dopoledním bloku kladiváři Patrik Hájek a Volodymyr Myslyvčuk, výškařka Michaela Hrubá a sprinterka Karolína Maňasová na 100 m, večer pak koulař Tomáš Staněk.

06:01 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hned dvacet medailí vylovili z olympijského bazénu američtí plavci. K velkému překvapení všech zatím ale jen čtyřikrát brali zlato a i kvůli tomu jsou Američané v medailovém pořadí her až na druhém místě za vedoucí Čínou. Svou bilanci budou chtít vylepšit ve večerním finálovém bloku. V dopoledních rozplavbách se představí také dva čeští zástupci. Barboru Seemanovou čeká rozplavba polohového závodu na 200 m. Daniel Gracík se představí ve své hlavní disciplíně na motýlkářské stovce.