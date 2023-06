Prodávat se bude do zahraničí, avizuje šéf Vyškova. Úkolem číslo jedna je stadion

eFotbal / David Zlomek

Velké ambice i velká očekávání. Vyškov v baráži o prvoligovou příslušnost čelil Zlínu. Byl statečným soupeřem, ale trend z posledních let nezměnil. Pro příští rok zůstává ve druhé lize, oko fotbalové veřejnosti však zaujal. O filozofii klubu, zajímavých hráčích z ciziny i spolupráci s českými kluby se rozpovídal generální manažer klubu Zbyněk Zbořil.

Jaké máte po baráži pocity? Převládá zklamání, nebo hrdost?

"Měli jsme sportovní cíl, který se nám nepodařilo splnit, takže převládalo samozřejmě zklamání. Bylo to vidět i na hráčích. Na druhou stranu si myslím, že tuhle sezonu oceníme až s odstupem času."

Plán do další sezony zůstává stejný? Tedy minimálně baráž?

"Nečekám, že by se na cíli, který nám stanovil majitel už pro tuto sezonu, mělo něco měnit. Komunikace s ním proběhla hned po baráži, cíl by měl být stejný."

Když jsme u toho, jaký na to máte názor? Většina fotbalové veřejnosti má k nadstavbě odmítavý postoj, vrcholem byla baráž, po které se objevily hlasy, že by se měla zrušit...

"Ještě nikomu se z druhé ligy přes baráž dostat do ligy nepodařilo. My jsme si to měli naklonit v prvním zápase, tam jsme odehráli solidní partii. To byl zápas do televize, ten nedělní ne. Bylo to takticky svázané. Zlín přijel pro výsledek, který by ho tam posunul, a to se mu povedlo. My jsme neměli sílu to nějak změnit, podepsal se na nás i náročný program. I když jsem na hráčích viděl před zápasem velké odhodlání, tak jsme se do toho nedokázali dostat. Zlín hrál zkušeně. Jedna chyba rozhodla, ale v lize se chyby neodpouští."

Zatímco loni jste byli jen tým s nálepkou "zajímavý", letos jste díky účasti v baráži oslovili celou fotbalovou veřejnost. Vnímáte zvýšený zájem?

"Ne každý se dokázal s naší cestou ztotožnit. Je to zajímavý projekt, který je ve světě normální, u nás je nezvyklý. Přiznejme si, že kdyby tady nebyl pan majitel, tedy silná skupina Rainbow, tak by Vyškov měl problém poskládat rozpočet na třetí ligu. Pro nás je to cesta. Ty dvě sezony v profifotbale ukázaly, že to může být i úspěšná cesta. Ti hráči, kteří sem chodí, jsou reprezentanti svých zemí. Dneska odjelo šest hráčů na srazy. Už to nejsou no-name fotbalisté, mají svou kvalitu."

Zatímco loni bylo pokukování po vašich hráčích spíše nesmělé, teď je zná mnohem širší veřejnost. Registrujete už konkrétní zájem o některá jména?

"Teď se to začne řešit. Doposud jsme se soustředili na sportovní cíl, takže i když v průběhu sezony zájem o hráče byl, tak převážilo sportovní hledisko. Zájem ale vnímáme, a to i ze zahraničí. K pohybu v kádru určitě dojde."

Vyškov nezvládl baráž se Zlínem. MFK Vyškov

Je vám jedno, kam budete prodávat? Nebo preferujete zahraničí?

"Souvisí to s tím, že ve skupině Rainbow je více klubů. Hráči, kteří přichází, sem chodí s nějakým cílem. Třeba ti, co přišli v zimě, tu zůstávají dál. Zahraniční přestupy jsou v režii majitele."

V týmu je hodně cizinců se zajímavými kariérami. Alegue startoval v Nantes, Souare v Marseille. Mnoho lidí se podivuje, jak je to vůbec možné...

"Většinou jsou to kluci, kteří měli třeba nějaký zdravotní problém. Ta kvalita je bezesporu jiná než u hráčů, co sem chodili před tím. Kvality Cheicka Souareho nebo Alexise Aeguey byly vidět i v konfrontaci s ligovým fotbalem. Ti kluci nám sem přišli pomoct splnit sportovní cíl, což se nepovedlo, ale třeba Alexis se tu našel, je tu rád. Vyškov mu přirostl k srdci. Uvidíme, jak se to kolem něj bude vyvíjet, je největší hvězdou týmu."

Mluví se o vás primárně kvůli zahraničním hráčům, v týmu je ale také spousta domácích kluků. Mělo by se o nich mluvit také, souhlasíte?

"Přesně tak. My jsme nechtěli, aby narativ o Vyškovu sklouzával jenom k zahraničním hráčům. U kluků z našich soutěží jsme šli cestou hladovosti. Máme třeba dobře nastavenou spolupráci se Slavií a projekt gólmana Antonína Kinského ukázal, že je to životaschopná spolupráce pro obě strany. "

Ztráta Kinského bude velmi citlivá. Už víte, jakou cestou se vydáte v příští sezoně?

"Bude zajímavé sledovat jeho vývoj. Za ten rok a půl, co byl u nás, ušel obrovský kus cesty. Co dál, to je otázka diskuzí. Já bych se klonil k variantě, kterou jsme měli, protože pro mladé hráče, kteří mají motivaci do kariéry, to může být dobrý odrazový můstek. Chtělo to i trochu trpělivosti, ale na druhou stranu si myslím, že se rozcházíme od stolu s tím, že to byla výhra pro všechny strany. Mně by tento model vůbec nevadil. Na druhou stranu je třeba si říct, že jestli se chceme rvát nahoře, tak v bráně musí stát opora, od které se bude celý tým odrážet."

Velmi spolehlivě se jeví i Srubek ze Slovácka, který už je s vámi dva roky. Jak to vypadá s ním? Nechtěl by zůstat natrvalo?

"Jednání teď budou probíhat velmi intenzivně. U Jardy Srubka bude zájem, aby tu s námi zůstal, protože mu to tady svědčí a ukázal, co v něm je. Uvidíme, jak se na to bude tvářit Slovácko, ale náš cíl je přivést ho do klubu."

Velkým tématem je v souvislosti s klubem i stadion. Jak řešíte toto palčivé téma?

"Azylu bychom se nevyhnuli. Měli jsme nějaké varianty. Ten úkol pro nás ale trvá nadále. Ve Vyškově ani v Drnovicích není vyhovující stadion, který by splňoval ligové podmínky. V Drnovicích ale nebude za rok splňovat ani druholigové. To je pro nás teď úkol číslo jedna."