Řezníček se rozhodl na šéfa hokejového svazu nekandidovat, jedinou volbou bude zřejmě Hadamczik

Bývalý dlouholetý ředitel extraligy Josef Řezníček (57) nebude nakonec kandidovat na pozici předsedy Českého svazu ledního hokeje. Své rozhodnutí v úterý potvrdil ČTK. Informaci přinesl server iSport.cz. Jediným kandidátem patrně zůstane současný prezident Alois Hadamczik (71), který je v čele svazu od června 2022, kdy nahradil odstoupivšího Tomáše Krále. Volební konference se uskuteční 15. června.

"Nevím, zda jsem byl jediným protikandidátem, ale mohu potvrdit, že nakonec kandidovat nebudu," uvedl Řezníček. Bývalý obránce vytušil, že jeho naděje na zvolení by byly minimální. "Po jednáních, která jsem absolvoval, mám pocit, že celé prostředí je v současné době nějak nastavené a není připravené na změnu. U delegátů hrají roli všechny ty benefity za poslední roky. Ačkoliv se s nimi můžete pobavit, tak v závěru konstruktivismus mizí v té řekněme politické povinnosti. Nevidím tedy důvod, proč bojovat za něco, co to hnutí vlastně ani nechce slyšet," řekl Řezníček.

Vedení hokejového svazu rozdělilo mezi kluby nejvyšších tří soutěží desítky milionů korun za to, že budou na svých stadionech propagovat nedávné mistrovství světa v Praze a Ostravě. Na tiskové konferenci před šampionátem Hadamczik odmítl, že by si tímto způsobem zajišťoval hlasy před volbami.

Před dvěma lety byl bývalý kouč Hadamczik jedním z šesti kandidátů na předsedu. O uvolněný post se měli ucházet také Petr Bříza, Otakar Černý, Dominik Hašek, Bedřich Ščerban a Jiří Šlégr. Bříza se ale pár dnů před volbami rozhodl od kandidatury upustit. Zatímco tehdy musel Hadamczik o svou pozici bojovat, tentokrát vše nahrává tomu, že volby budou jen formalitou.