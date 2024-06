Poslední etapu Závodu míru ovládl Nizozemec Mouris, celkovým vítězem se stal Francouz Rolland

Nizozemský závodník Wessel Mouris po úniku trvajícím přes polovinu závěrečné etapy Závodu míru do 23 let slavil v neděli v Jeseníku jeden z největších úspěchů kariéry. Celkovým vítězem závodu patřícím do seriálu Nations Cup se stal Francouz Brieuc Rolland. Člen kontinentálního týmu Groupama FDJ se do žlutého trikotu oblékl po sobotní etapě.

Závěrečná etapa Závodu míru do 23 let ze Šumperku do Jeseníku měřila sto dvacet šest kilometrů a cyklisté museli překonat 2223 výškových metrů. Ve žlutém trikotu lídra závodu startoval Francouz Brieuc Rolland. V zeleném dresu vedoucího muže bodovací soutěže jel jeho krajan Paul Magnier, vedoucím mužem bodovací soutěže byl Belgičan Tim Rex.

V bílém pro nejlepšího závodníka do jednadvaceti let jel rovněž Belgičan Aaron Dockx. Nejlepším z českých závodníků byl před závěrečnou etapou Tomáš Přidal na dvanácté příčce.

Závodníci museli postupně zdolat stoupání druhé kategorie Nad Dlouhou vsí měřící 6,1 kilometrů, a pak ještě vrchařskou prémii Rejvíc o stéjné délce. Sprinteři bojovali o body v Heřmanovicích.

Hned po startu vyrazil do útoku nizozemský cyklista Wouter Toussaint, kterého s odstupem dostihli Alexandere Kess (Lucembursko), Iker Mintegi (Španělsko), Alessandro Borgo (Itálie) a Moritz Czasa (Německo). Peloton však postupně všechny odjeté závodníky pochytal.

Peloton se v neděli vydal z Šumperku do Jeseníku. Závod míru

Nicméně snahy o vytvoření silného úniku neustávaly. Kvarteto Enekoitz Azparren ze Španělska, Nicoló Arrighetti z Itálie, Wessel Mouris z Nizozemska a Jaka Marolt ze Slovinska si budovali postupně náskok. Osmapadesát kilometrů po startu měli odjetí závodníci k dobru tři minuty.

Když do cíle v Jeseníků zbývalo pětadvacet kilometrů, hlavní pole začala zásadním způsobem zrychlovat. S přibývajícími kilometry náskok uprchlíků rychle klesal. Pod tlakem se vedoucí kvarteto ve stoupání na Rejvíz rozpadlo.

Na špici čtrnáct kilometrů před cílovou páskou pokračoval osamoceně Wessel Mouris z Nizozemska, s odstupem pěti vteřin jej pronásledoval Jaka Marolt ze Slovinska. Dalších deset vteřin ztrácel Ital Nicoló Arrighetti a ještě o deset vteřin pozadu byl Enekoitz Azparren ze Španělska. Peloton v daný okamžik zaostával o minutu a dvacet vteřin.

Jednadvacetiletý nizozemský závodník pak dokázal s vypětím všech sil udržet náskok před akcelerujícím pelotonem a v Jeseníku slavil jeden z největších úspěchů kariéry.

Závod míru cyklistů do 23 let už je pro rok 2024 minulostí. Závod míru

Celkovým vítězem Závodu míru do 23 let se stal Brieuc Rolland z Francie. Zelený trikot uhájil jeho krajan Paul Magnier, šampionem vrchařské soutěže se stal Belgičan Tim Rex, jeho krajan Aaron Dockx získal bílý dres pro nejlepšího cyklistu do 21 let. Nejlepším z českých cyklistů zůstal Tomáš Přidal na dvanácté příčce, vítězem soutěže týmů bylo Nizozemsko.