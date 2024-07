Cavendish ovládl na Tour 35. etapu a překonal legendárního Merckxe. Ve žlutém zůstal Pogačar

Britský cyklista Mark Cavendish (39) vybojoval na Tour de France rekordní 35. etapové vítězství. Triumfem v závěrečném spurtu dnešní 5. etapy překonal Eddyho Merckxe, s nímž se poslední tři roky o primát na "Staré dámě" dělil. Žlutý dres lídra si pohlídal Slovinec Tadej Pogačar (25).

Cavendish v závěru 177,4 km dlouhé etapy porazil v hromadném spurtu o 13 let mladšího Jaspera Philipsena a stal se druhým nejstarším vítězem etapy na Tour v historii. Starší byl jen Pino Cerami, který v roce 1963 uspěl v 41 letech. Třetí skončil Alexander Kristoff.

Jezdce stáje Astana v cíli s gratulacemi objímali soupeři. "Upřímně, jsem unavený. Je to moje patnáctá Tour a stojí mě hodně sil, abych se sem každý rok dostal," shrnul veterán z ostrova Man první pocity. "Stárnu, každý rok se musím znovu dostat do formy a je to těžké. Ale všichni se zapojili, měl jsem velkou podporu," pochvaloval si spolupráci s týmem.

Cavendish vyrovnal rekord belgické legendy z let 1969 až 1975 v roce 2021 a od té doby na jeho překonání marně útočil. Naposledy byl blízko loni, kdy s Philipsenem těsně prohrál v sedmé etapě. Den poté ale musel po pádu se zlomenou klíční kostí odstoupit a s vyhlídkou na další pokus se rozhodl odložit konec kariéry.

"Vítězství v jedné etapě vám může udělat kariéru a já měl vždycky pocit, že potřebuju vyhrát ještě další a pak ještě další a další," řekl Cavendish, jenž v minulosti opakovaně prohlašoval, že jedno etapové vítězství na Tour může člověku změnit život. Dnes triumf oslavil v obětí s dětmi. "Moje rodina přijela včera. Perfektní načasování," dodal.

V pondělním prvním sprinterském dojezdu se přitom vůbec neprosadil. "Musíte vědět, jak se s tím vyrovnat. Já zažil špatné dny na Tour už dřív. Nesmíte si hýčkat ego a snažit se jen držet v pelotonu, musíte ze sebe vydávat maximum, dokud nedostanete další příležitost," řekl a děkoval šéfovi stáje Alexandru Vinokurovovi, že mu věřil a prodloužil s ním smlouvu o další rok. "Letos už to byl hazard, ale vsadili na mě," dodal.

Dvojnásobný šampion Pogačar dokončil etapu, v níž peloton čekaly jen dvě vrchařské prémie čtvrté kategorie, v hlavním balíku. V průběžném pořadí dál vede o 45 sekund před Remcem Evenepoelem. Belgičanův stájový kolega a pomocník do hor Jan Hirt dojel do cíle se zhruba minutovým odstupem na 160. příčce.