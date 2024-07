Pogačar si pohlídal žlutý trikot, svou první etapu na Tour de France vyhrál Carapaz

Richard Carapaz (31) ovládl po samostatném úniku 17. etapu Tour de France a slavil výhru jako první ekvádorský cyklista. Suverénní lídr Slovinec Tadej Pogačar (25), jenž dojel takřka sedm a půl minuty za vítězem, si v souboji hlavních favoritů pohlídal žlutý dres. Po nástupu v posledních stovkách metrů navíc získal na obhájce titulu Dána Jonase Vingegaarda (27) další dvě vteřiny a vede před ním o 3:11 minuty.

Na třetím místě průběžného pořadí naopak lehce snížil svou ztrátu Remco Evenepoel. Belgičan zaútočil na oba rivaly v závěrečném stoupání, dojel týmového kolegu Jana Hirta, který se předtím pohyboval ve skupině uprchlíků, a nechal se chvíli táhnout. V koncovce už Evenepoel bojoval sám a do cíle si vypracoval 10sekundový náskok. V hodnocení stáhl svůj odstup za lídrem na 5:09 minuty, od druhého Vingegaarda ho dělí 1:58.

"Když jsme najeli do stoupání, měl jsem pořád dobré nohy. Doskočil jsem si Jana (Hirta) a on mě dotáhl do posledního kilometru. A pak jsem do toho dal všechno," popsal koncovku Evenepoel.

Trio favoritů se celý den pečlivě hlídalo. Jako první otestoval soupeře Pogačar, jenž akceleroval těsně pod vrcholem předposlední vrchařské prémie dne na Col du Noyer. Oba soupeře rychle setřásl a vypracoval si mírný náskok, ve sjezdu se ale opět nechal dojet.

"To stoupání se mi hodně líbí. Chtěl jsem otestovat nohy, abych viděl, jestli jsou pořád dobré," vysvětlil svůj krok dvojnásobný šampion Tour z let 2020 a 2021 a vítěz letošního Gira d'Italia.

Další útok předvedl až Evenepoel, na jehož nástup rivalové nereagovali. Pogačar si schoval síly až na finiš, v němž na posledních 300 metrech svému nejbližšímu pronásledovateli ujel. "Začal jsem třetí týden v dobré kondici. Tak proč něco nezkusit? Proč na Jonase nevyvinout větší tlak? Celkově to byl další dobrý den," konstatoval v cíli.

Olympijský vítěz z Tokia Carapaz, jenž už v letošním ročníku strávil jako první Ekvádorec den ve žlutém dresu, nastoupil ve skupině pronásledující uprchlíky v předposledním stoupání a brzy dojel Simona Yatese, který se vydal dopředu chvíli před ním. Britského soupeře po chvíli setřásl a nakonec si před ním dojel pro premiérový vavřín s náskokem 37 sekund. Třetí skončil o dalších 20 sekund později Španěl Enric Mas.

"Je fakt, že to byl hodně těžký den. Pořád se útočilo, útočilo a útočilo, ale to jsme čekali už ráno. Na konci byla stále velká skupina a já věděl, že musím jet. Je to nádherné vítězství. Věřím, že má celá Jižní Amerika radost," řekl Carapaz.

Hirt, jenž už v závěru po odpojení Evenepoela šetřil síly, etapu dokončil na 31. příčce. Za vítězem zaostal o 8:07 minuty. V celkovém hodnocení se osmý muž letošního Gira posunul na 79. místo.

Výsledky Tour de France