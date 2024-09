Do Madridu vedla hodně složitá cesta, ohlíží se za úspěšnou Vueltou český objev Bittner

Talentovaný český cyklista Pavel Bittner (21) má za sebou mimořádně úspěšnou premiéru na závodech Grand Tour. Olomoucký rodák dokázal na Vueltě vyhrát jednu z etap, v další byl navíc druhý. Dojel až do cíle v Madridu jako 115. závodník celkového pořadí, především byl však šestý v bodovací soutěži.

Ve Španělsku si podle svých slov plnil závodní sny. "Svou první Grand Tour hodnotím samozřejmě velice pozitivně. Do Madridu to byla hodně dlouhá a složitá cesta přes hodně kopců, ale jsem vážně moc spokojený. Za sebe, i za tým, protože si myslím, že kluci odvedli skvělou práci a týmová kooperace byla na hrozně vysoké úrovni. Z toho mám velkou radost. Do Madridu nás dojelo všech osm, což bylo skvělé. Nebýt pádu Maxe Poolea, neměli jsme vůbec žádný problém, žádné nemoci, nic takového, to bylo skvělé," pochvaloval si člen stáje dsm-firmenich-PostNL.

Vynikajícími výsledky dost možná trochu překvapil i sám sebe. "Pro mě to je jeden ze splněných snů, protože jsem si vždy přál být závodníkem ve World Tour, podívat se na závod Grand Tour a tajným snem bylo tam jednu etapu vyhrát. A to všechno se mi podařilo hned na první pokus," řekl Bittner.

Velký progres

Zároveň si dobře uvědomuje, že toho může být ještě mnohem víc před ním. "Je to taková hora, na níž jsem mířil. Ale vrchol té hory je zatím jen spodek těch dalších obrovských hor, které mám možná před sebou. Každopádně je to pro mě velký progres. Čtyři roky zpátky jsem byl junior, za takovou dobu jsem se ale dokázal dostat až sem," připomněl český talentovaný cyklista.

K tomu, aby závod dokončil a dojel až do cíle v Madridu, měl i speciální motivaci navíc. "Na závěrečnou časovku se na mě přijeli podívat rodiče a přítelkyně. Jeli tu časovku za mnou v 'mechaničáku', což byl i pro ně velký zážitek. Bylo hrozně fajn, že jsem mohl vzpomínku na mou první Grand Tour s nimi takhle sdílet," těšilo Bittnera.

Bittner si na Vueltě splnil sen. Livesport / AFP

Domů se vrátil v pondělí večer a měl radost, jak je na tom po fyzické stránce. "Možná jsem víc unavený mentálně, to na sobě cítím, ale co se nohou týká, není to tak hrozné. Přece jen v neděli byla jen časovka... Fyzicky se cítím moc dobře, popravdě řečeno jsem to čekal horší, uvidíme další dny, jak se to bude odvíjet. Zítra už bych se chtěl ale dostat zase na kolo, trošku protočit nohy a připravovat se na mistrovství Evropy, které mě čeká v neděli," plánoval.

Šampionát v Belgii pro něj bude posledním z hlavních letošních cílů. "Do konce sezony už by mě pak moc závodů čekat nemělo, protože mám za sebou hodně závodních dnů. S mistrovstvím světa letos nepočítám, protože profil mi moc nesedí. Domluvili jsme se tak i s reprezentačním trenérem, že přenechám místo někomu, komu bude sedět víc," řekl Bittner.