Czech Tour pojede také stáj Ineos, týmů z elitní kategorie World Tour je už sedm

Britská stáj Ineos Grenadiers je sedmým potvrzeným účastníkem z elitní kategorie World Tour na nejvýznamnějším tuzemském etapovém závodě silničních cyklistů Czech Tour. Již dříve ohlásily účast v závodě, který se pojede od 25. do 28. července, sestavy UAE Emirates, Visma-Lease a Bike, Intermaché-Wanty, Bora-hansgrohe, DSM-Firmenich PostNL a Bahrain Victorious.

"Czech Tour každým rokem roste a stává se výkladní skříní nejen české a světové cyklistiky, ale i celé České republiky. O zápolení na náročných tratích v atraktivních kulisách, které naše krajina nabízí, jeví zájem stále více týmů z nejprestižnější kategorie WorldTour. Loni přijely tři, letos už máme potvrzenou celou sedmičku," pochvaloval si ředitel závodu Leopold König.

Na startu 16. ročníku budou i celky z nižších kategorií jako Uno-X či rozvojový tým stáje Lidl-Trek, v jehož barvách by se měl doma představit úřadující mistr republiky Mathias Vacek. "V předchozích dvou letech jsem bohužel jet nemohl, nebyla možnost, ale teď už se moc těším. Myslím, že se to strašně posunulo dopředu, úroveň se hodně zvedla a bude to tvrdý těžký závod s dobrou konkurencí. Očekávám, že i atmosféra bude výborná," řekl Vacek.

Své závodníky vyšlou do boje i české profistáje Elkov-Kasper a ATT Investments. Do Česka se pak chystá i tým TDT-Unibet, který má soupisce Adama Ťoupalíka a Tomáše Kopeckého.