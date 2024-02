Rybakinová na pátý pokus zdolala Samsonovovou, o titul z Abú Zabí si zahraje s Kasatkinovou

Jelena Rybakinová (24) až v pátém vzájemném střetnutí našla recept na Ljudmilu Samsonovovou (25). Kazašská tenistka se dočkala v semifinále podniku WTA 500 v Abú Zabí, kde zdolala loňskou finalistku a patnáctou hráčku světa 6:0, 4:6, 6:2. O druhý letošní titul si světová pětka zahraje s další Ruskou Darjou Kasatkinovou (26), která po tříhodinové bitvě udolala svou rovněž neoblíbenou soupeřku Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou (27) a podruhé v sezoně postoupila do finále.

Jelena Rybakinová zahájila sezonu suverénním triumfem v Brisbane, ale na dalších dvou akcích skončila už na raketě své druhé soupeřky. Pokaždé nestačila na Rusku, ve druhém kole Australian Open neproměnila šest mečbolů proti Anně Blinkovové a neobájila loňské finále.

V Abú Zabí už však zvládla své kritické druhé vystoupení a o den později i souboj s ruskou sokyní. Navíc hodně neoblíbenou. S Ljudmilou Samsonovovou od léta 2021 prohrála všechny čtyři vzájemné zápasy, na pátý pokus ale recept na o rok starší Rusku našla.

Rybakinová do zápasu nastoupila odhodlaně a za pouhých 25 minut získala první set, když nečelila jedinému gamebolu ani brejkbolu. Ve druhé sadě ale vysoké tempo neudržela a prohrávala 1:4 s mankem dvou brejků. Přestože měla na dosah vyrovnání, brejkbol na 4:4 nevyužila a rozhodnout muselo třetí dějství.

Na to se už čtyřiadvacetiletá Kazaška dokázala znovu zkoncentrovat a nakonec čtvrtfinálovou přemožitelku Barbory Krejčíkové a finalistku loňského ročníku porazila 6:0, 4:6, 6:2.

"Dnes to byla velmi náročná bitva a jsem moc šťastná, že jsem nakonec vyhrála. Ve druhém setu jsem ztratila koncentraci a energii a bylo pro mě těžké se do toho vrátit. Naštěstí se mi to povedlo a našla jsem cestu k vítězství," komentovala Rybakinová svou první výhru nad Samsonovovou.

Vítězka předloňského Wimbledonu Rybakinová postoupila do 16. finále, v němž bude o druhý letošní a celkově 7. titul.

Její nedělní soupeřkou bude Darja Kasatkinová, s níž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2:2. Porazila ji před třemi lety právě v Abú Zabí a v posledním střetnutí loni v Montrealu.

Světová čtrnáctka Kasatkinová v semifinále udolala až po tříhodinové bitvě 6:3, 4:6, 7:6 sousedku ze světového žebříčku Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie, s níž uhrála set až ve třetím vzájemném souboji.

Dnes přitom ve druhé sadě ztratila vedení 2:0 a v rozhodujícím dějství dlouho dotahovala. Dvakrát smazala manko brejku, za stavů 4:4 a 5:5 zlikvidovala všechny čtyři brejkboly a nakonec cestu k vítězství přeci jen našla.

Šestadvacetiletá Kasatkinová postoupila do finále podruhé v sezoně a popatnácté v kariéře. Ve Spojených arabských emirátech se pokusí přerušit sérii tří finálových nezdarů a ukončit rok a půl dlouhé čekání na 7. titul. Naposledy triumfovala v srpnu 2022 v kanadském Granby.

