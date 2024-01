Češi v Melbourne: Muži lepší žen, radost dělá mládí, Lehečka může jít daleko, tuší expertka

Čtrnáct nadějí, sedm postupů, taková je bilance českého tenisu na prvním grandslamu sezony po prvním kole. Překvapením je zcela jistě postup Brendy Fruhvirtové (16), nepříjemnou senzací pak debakl Markéty Vondroušové (24). Livesport Zprávy společně s expertkou Canal+ Sport Lucií Hradeckou (38) hodnotí úvod Australian Open a přináší i prognózu dalších dnů.

Loni se psalo o tom, že po čtyřech letech má český mužský tenis tři hráče na grandslamu. A trendy se daří držet. Letos se do hlavní soutěže v Austrálii dostalo pět českých hráčů. To se podařilo naposledy v roce 2017 ve Wimbledonu, kde se postup přes úvodní kolo podařil dokonce čtveřici Veselý, Rosol, Berdych a Pavlásek.

Rozhodně zaujal výkon Jakuba Menšíka, který vyprovodil bývalou světovou desítku Denise Shapovalova po suverénním výkonu, kdy ani jednou neztratil servis. Potěšil i hladký postup Tomáše Macháče. Ani ten nepovolil Šintarimu Močizukimi jediný set. A nakonec přesvědčivě postoupil i Jiří Lehečka, který měl celý zápas s Bernabem Zapatou Mirallesem pod kontrolou.

Mužská generace dorůstá

Mimo hru jsou po prvním kole Vít Kopřiva, který se na grandslamové klání kvalifikoval vůbec poprvé v životě a nakonec svedl parádní pětisetovou bitvu s favorizovaným Sebastianem Kordou. Končí také Jiří Veselý, pro kterého je Melbourne tradičně nejslabším majorem. Český třicátník padl s teenagerem Arthurem Filsem 1:3 na sety.

"Je super, že se většina kluků dostala do druhého kola. Jsou mladí, draví a začínají se prosazovat. Ta nová generace trochu dorostla. Kluci to mají při té cestě nahoru o dost těžší než holky. Vydrží jen odolní, nejde být jen nadějí a mít talent, musí si to odpracovat," myslí si bývalá fedcupová reprezentantka Lucie Hradecká.

Ve druhém kole čeká dva Čechy souboj s nasazenými hráči, Jakub Menšík vyzve polského ranaře Huberta Hurkacze, který plní roli turnajové devítky, Tomáš Macháč se střetne se sedmnáctkou Francesem Tiafoem z USA. "Je to grandslam a tam už lehké losy nejsou. Menšík toho navíc má už hodně v nohou. Může se stát všechno, i když porazit takové hráče s únavou z kvalifikace bude obtížné," tuší olympijská medailistka z Londýna.

Snazší, ale ošemetný los čeká Jiřího Lehečku, na něj číhá mladičký a relativně neznámý Američan Alex Michelsen. "Jirka vyhrál turnaj v Adelaide, což bývá před grandslamy zrádné. Ale je začátek sezony, a čím víc zápasů hraje, tím lepší přípravu to dělá. Člověk z těch pěti zápasů v řadě není tolik unavený, jako kdyby to bylo v průběhu sezony. Grandslam se hraje obden, první kolo se nezdržoval, hrál jen tři sety, věřím, že půjde dál a třeba i daleko," říká Hradecká.

Postup jen čtyř žen

Zatímco mezi muži byla úspěšnost 60%, z českých žen postoupily do druhého kola jen čtyři z devíti nadějí. Kateřina Siniaková i Barbora Krejčíková v podstatě splnily své povinnosti, jejich vítězství se čekalo, i když v případě Krejčíkové bylo s Japonkou Hontamaovou velmi utrápené.

A pak přišel ještě postup teenagerky. Brenda Fruhvirtová na třetí pokus přešla přes první kolo grandslamu, když otočila těžký zápas s Rumunkou Anou Bogdanovou a řekla si i o pozornost zahraničních médií. Mezi 64 nejlepších se kvalifikovala už ve svých 16 letech.

"Samozřejmě, je to neuvěřitelné. Ale ona už loni ukázala že umí hrát špičkový tenis, a teď v Aucklandu vyhrála svůj první zápas na okruhu WTA. Je na vlně, ale těch teenagerek je tam kolem ní víc," říká Lucie Hradecká, která glosuje i derby mezi Lindou Noskovou a Marií Bouzkovou, kde lepší formu ukázala mladší Nosková. "Byla velká škoda, že při 128 hráčkách šly proti sobě. Maruška měla lepší vzájemné zápasy a i poslední období se jí dařilo. Ale Linda ukázala, že je velmi dobře připravená, už v Brisbane hrála velmi dobrý zapas s Rybakinovou."

Z pěti ženských českých ztrát se čekalo o jednu méně. Vystoupení Markéty Vondroušové bylo sice ovlivněno zdravotními problémy, pouhé tři uhrané gamy ale dokumentují současnou nepohodu wimbledonské vítězky. Samozřejmě se ale sluší říci, že Ukrajinka Dajana Jastremská hrála až výjimečně dobře. "Viděla jsem jen výsledek a ten vypadá hodně jednoduše, ale přiznám, že mě to hodně negativně překvapilo…" neskrývá expertka Canalu+ Sport.

Dvě mladičké české naděje vzdorovaly nasazeným hráčkám.:Sára Bejlek po kvalifikační cestě už neměla tolik sil, aby více potrápila Kanaďanku Leylah Fernandezovou, Linda Fruhvirtová sehrála s Beatriz Haddadovou Maiovou svůj nejlepší zápas poslední doby. Starší ze sester Fruhvirtových ale obhajovala loňské osmifinále a tak ji čeká pád mimo TOP 100.

Riziko proti Plíškové

Posledním želízkem v ohni byla Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička hrála proti favorizované Jeleně Rybakinové nadějný zápas, promarnila ale tři setboly a vypadla. Je to její třetí konec v prvním kole na posledních čtyřech grandslamech. "Ale velká škoda! Kája zahrála výborný zápas, jenže Rybakinová při jejích setbolech šla do obrovského rizika, které jí vyšlo," mrzí Hradeckou.

Los pro druhé kolo vypadá pro tři Češky nadějně. Krejčíková se utká s Němkou Tamarou Korpatschovou, Noskovou čeká souboj s nevyzpytatelnou Američankou McCartney Kesslerovou a Siniaková bude v souboji se Švýcarkou Viktorií Golubicovou favoritkou, navzdory dvěma prohrám ve vzájemných zápasech.

"Krejčíková sice není v top formě, ale další dvě kola by měla udělat. Zápas Siniakové bych nechtěla komentovat, bude to dlouhé a Katka by asi ráda, aby dostala někoho, kdo hraje ostřejší zápas. A Linda snad na té své vlně pojede dál," věří Hradecká. Pouze Brendu Fruhvirtovou čeká téměř nerovný souboj se suverénkou Arynou Sabalenkovou. "Uvidí se, v Austrálii je teplo, prý až na hranici regulérnosti. Občas to není o tenise, ale o tom jak se kdo vyspí a jak to člověku sedne."