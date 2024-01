Vondroušová končí v prvním kole Australian Open po výprasku od Jastremské

Markéta Vondroušová (24) poprvé od French Open 2020 nezvládla první kolo na grandslamech. Nasazená sedmička a úřadující wimbledonská šampionka schytala v úvodním kole Australian Open výprask 1:6, 2:6 od trápící se kvalifikantky Dajany Jastremské. Linda Nosková (19) v derby přehrála krajanku Marii Bouzkovou (25) a Kateřina Siniaková (27) si poradila s Jaqueline Cristianovou. Linda Fruhvirtová (18) sice vzdorovala favorizované Beatriz Haddad Maiové, ale po třech setech nakonec padla.

Markéta Vondroušová si v roce 2022 prošla půlroční zdravotní pauzou způsobenou zraněním a operací zápěstí a na začátku loňské sezony se vrátila na nejvyšší okruh. Rodačka ze Sokolova patřila v loňském roce k nejstabilnějším hráčkám, stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou a první nenasazenou vítězkou Wimbledonu v open éře a poprvé se vyšplhala do TOP 10 žebříčku a na post české jedničky.

Po čtvrtfinálové účasti na US Open se jí však vůbec nedaří a z posledních devíti zápasů jich sedm prohrála, což zahrnuje nepovedený debut na Turnaji mistryň. Do aktuální sezony vstoupila v týmovém United Cupu, kde nezvládla bitvu s Qinwen Zheng a přetlačila ve třech setech outsiderku Olgu Danilovičovou. Následně českým příznivcům zatrnulo, když kvůli zranění kyčle odstoupila z generálky v Adelaide.

Statistiky zápasu. Livesport

Ještě větší důvod ke zklamání měli čeští fanoušci v pondělí. Nasazená sedmička a největší česká naděje totiž nezvládla vstup do letošního Australian Open, kde při posledních třech startech uhrála minimálně třetí kolo. V prvním kole grandslamových turnajů neuspěla poprvé od French Open 2020, tehdy nestačila na pozdější šampionku Igu Šwiatekovou, a po sérii devíti výher v této fázi podniků velké čtyřky.

"Moc jsem toho neodtrénovala, protože jsem byla zraněná. Myslím, že to bylo důležité," citovala Vondroušovou agentura AP. "Bolely mě záda dole, a pak se to nějak dostalo do kyčle. Měla jsem to seklé a nemohla jsem skoro jít. Dnes jsem to ale necítila. Akorát těch tréninků tady bylo prostě málo. Příprava byla blbá, takže se to dalo asi očekávat," doplnila pro Radiožurnál Sport.

Proti bývalé světové jednadvacítce a kvalifikantce Dajaně Jastremské, jež se v červenci 2021 vrátila po zrušeném dopingovém trestu a od té doby se ohromně trápí, vyrobila jen pět vítězných úderů a 19 nevynucených chyb.

V utkání celkem pětkrát zaváhala na vlastním servisu a ukrajinské soupeřce, která se do hlavní soutěže dostala po třech třísetových bitvách v kvalifikaci, ho sebrala pouze jednou. Po prvním ani druhém podání nedokázala uhrát více než 44% bodů a za hodinu a 17 minut pro ni turnaj skončil.

Jastremská, která přerušila sérii osmi nezdarů v prvním kole grandslamových podniků táhnoucí se od French Open 2020, si připsala svůj první skalp TOP 100 od loňského června a zaznamenala svou první výhru nad hráčkami TOP 20 od předloňského června.

O svou celkově čtvrtou účast ve třetím kole grandslamů bude usilovat proti Varvaře Gračovové. S ruskou rodačkou reprezentující Francii změří síly poprvé.

Linda Nosková zahájila druhou sezonu po sobě odvráceným mečbolem a skvělým výsledkem na jedné ze silně obsazených australských "pětistovek". Loni v Adelaide se z kvalifikace probojovala do svého prvního finále na turnajích WTA a další šanci na zisk titulu měla na domácím Livesport Prague Open. Letos zaznamenala semifinále v Brisbane, v němž byla nad její síly pozdější šampionka Jelena Rybakinová.

Debut na Australian Open si odbyla loni. Do Melbourne Parku dorazila s rankingem, který by pohodlně stačil na start v hlavní soutěži, jenže při uzavírce přihlášek se v žebříčku nacházela mnohem níže a musela do kvalifikačních bojů. Náročný přesun z Adelaide nezvládla a prohrála hned na úvod s Katherine Sebovovou. První výhru v hlavních soutěžích grandslamů tak zapsala až na French Open.

Statistiky zápasu. Livesport

Tentokrát měla čas na odpočinek, jelikož na poslední chvíli zrušila start na přípravné akci v Hobartu. Svou premiéru v hlavním losu úvodního grandslamu roku zahájila výhrou nad krajankou Marií Bouzkovou, jež se s Melbourne Parkem stejně jako loni rozloučila hned na úvod.

Nosková byla dle očekávání mnohem aktivnější hráčkou na kurtu. Ačkoli ztratila jen šest gamů, musela v utkání řešit více brejkbolových hrozeb (9) než nasazená krajanka (7). V proměňování brejkbolů však byla mnohem úspěšnější, servis vzala Bouzkové čtyřikrát a sama o něj přišla pouze jednou. Hned čtyři brejkboly odvrátila v úvodním gamu zápasu. Bouzkové dovolila ve druhém dějství otočit z 2:4 na 5:4, nicméně v posledních třech gamech dominovala.

"Dneska jsem byla agresivnější, nedělala jsem tentokrát příliš mnoho chyb. Samozřejmě, v druhém setu jich pár bylo a je škoda, že jsem si nedokázala udržet výhodu brejku. Důležité ovšem bylo, že jsem si tempo hry udržela celý zápas a nakonec jsem ho dotáhla do vítězného konce," uvedla Nosková pro web Tenisovýsvět.cz

Bouzková se loni velmi dlouho trápila. Na první vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu dosáhla až v květnu a na první čtvrtfinále až v srpnu. Letos oba tyto milníky pokořila hned v úvodním týdnu v Aucklandu. Následovalo však vypadnutí ve druhém kole v Hobartu a teď v prvním kole na Australian Open.

Mladší z Češek má na dosah své premiérové třetí kolo na grandslamových akcích. Proti divoké kartě McCartney Kesslerové bude jasnou favoritkou. Poprvé ve druhém kole majorů nenarazí na někoho z TOP 10, loni na French Open nestačila na Rybakinovou a o pár měsíců později na US Open podlehla Ons Jabeurové.

Ve druhém kole letošního ročníku Australian Open doplnila Barboru Krejčíkovou, Brendu Fruhvirtovou a Tomáše Macháče.

Kateřina Siniaková měla velmi nestabilní loňskou sezonu. Během ní v Bad Homburgu zkompletovala trofeje ze všech tří povrchů a titul si odvezla také z Nanchangu po třech odvrácených mečbolech proti krajance Marii Bouzkové. Na druhou stranu zaznamenala řadu vyřazení hned v úvodních kolech a trápila se zdravotně.

Bývalá deblová světová jednička, která ukončila v listopadu úspěšnou spolupráci s Barborou Krejčíkovou a bude hrát čtyřhru po boku aktuální lídryně deblového žebříčku Storm Hunterové, vstoupila do probíhající sezony porážkou v Brisbane. O týden později se dostala z kvalifikace do druhého kola v Adelaide, kde smetla Karolínu Plíškovou.

Statistiky zápasu. Livesport

Přes úvodní kolo přešla také na Australian Open, kde v posledních dvou ročnících ovládla čtyřhru s Krejčíkovou, ale v singlu zakončila osm z 10 předchozích startů hned v prvním kole. Rodačka z Hradce Králové měla tentokrát mnohem příznivější los než v posledních dvou letech a využila toho.

Proti Jaqueline Cristianové získala za pouhých 35 minut úvodní sadu a výborně měla rozehranou i tu následující. Vedení 4:2 ovšem ztratila a zápas s chybující Rumunkou se jí podařilo dopodávat až na druhý pokus. Po necelé hodině a půl proměnila hned první mečbol.

Ve druhém kole Australian Open je teprve potřetí v kariéře (2015 a 2018). O vylepšení svého maxima v Melbourne Parku bude usilovat proti Švýcarce Viktoriji Golubicové, se kterou prohrává ve vzájemné bilanci 0:2.

Linda Fruhvirtová obhajovala v Melbourne loňské osmifinále, v cestě jí ale stála desátá nasazená Brazilka Beatriz Haddad Maiová. České teenagerce se v první sadě vůbec nedařilo na servisu, který třikrát ztratila i díky spoustě nevynucených chyb zjednodušila brazilské soupeřce práci.

Ve druhé sadě už starší ze sester Fruhvirtových našla úderovou jistotu, začala hrát agresivní tenis a díky 13 winnerům dokázala srovat stav na 1:1. Pak ale Brazilka začala hrát velmi ofenzivně, často chodila na síť a byla na ní velmi úspěšná. Linda Fruhvirtová se sice snažila držet krok, po prohraném podání za stavu 2:3 už ale nenašla síly na obrat.

"Musím říci, že Linda je skvělá hráčka, vedla si velmi dobře. Tuším, že má před sebou skvělou budoucnost, nebylo to vůbec snadné. Zvlášt v prvním kole každá hráčka cítí šanci na překvapení, a já jsem nehrála tak dobře, jak bych chtěla. Snažila jsem se nevzdávat to a zlepšovala jsem postupně svou hru, bojovala jsem. Mám z toho radost," komentovala utkání brazilská vítězka, která poděkovala i za přízeň publiku: "Bylo úžasné vidět, že i na opačné straně světa jsou Brazilci. Jsou snad všude! A dnes mi dodávali spoustu energie."

Statistika zápasu. Livesport

Fruhvirtová letos nevyhrála zápas v hlavních soutěžích turnajů ani na třetí pokus, před Melbourne vypadla v prvním kole v Aucklandu i Hobartu. Po Australian Open spadně v žebříčku WTA mimo elitní stovku.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open