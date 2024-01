Kolik je hodin, ptal se Medveděv. Proč australská Night Session zase končila před čtvrtou ranní?

Tenisový svět před sezonou sice zavedl pravidla, která mají eliminovat pozdní začátky zápasů, přesto v Melbourne ve čtvrtek zápas druhého kola mezi třetím nasazeným Daniilem Medveděvem (27) a Finem Emilem Ruusuvuorim (24) končil až před čtvrtou hodinou ranní. Tradiční Night Session se na Australian opět protáhla víc než měla.

Už loni si organizátoři prvního grandslamu sezony vyslechli nepříjemná slova od Andyho Murrayho. Ten dokázal otočit zápas s domácím Thanasim Kokkinakisem z 0:2 na 3:2 sety, ale díky tomu, že dřel na postup pět hodin a 45 minut, končilo epické klání až po čtvrté hodině ráno australského času.

"Je fajn, že jsem vyhrál, ale taky bych se rád vyspal. Nevím, komu tohle prospívá. Konec byl trochu fraška," posílal sarkastické poznámky trojnásobný grandslamový šampion. Těžko ho mohl těšit fakt, že se spolu s Kokkinakisem zapsali do kronik jako aktéři druhého nejdelšího zápasu historie Australian Open.

Když pak v listopadu odstoupil Jannik Sinner ze štědře dotovaného turnaje Masters v Paříži, protože se nestihl zotavit z utkání, které končilo ve tři ráno, konečně se začalo něco řešit. Výsledkem je čerstvá dohoda, že na turnajích organizací ATP a WTA bude večerní program, který obsahuje dva zápasy na dva vítězné sety, začínat nejpozději v 19:30. A také to, že start posledního zápasu nebude později než ve 22:30.

Jenže na grandslamech se hraje na tři vítězné sety a turnaje velké čtyřky nespadají pod ATP a WTA. Turnaj má jednoduše vlastní pravidla. Přesto se právě po loňském klání Murrayho s Kokkinakisem rozpoutala debata o optimalizaci rozpisu a letos začalo Australian Open o den dříve než tradičně. Už v neděli.

Noční tradice zůstává

Melbournská "Night session" ale zůstala. Její start je nastaven na 19 hodinu australského času a obsahuje dva zápasy – jeden ženský, druhý mužský. Jenže ve čtvrtek se to sešlo zrovna tak, že před duelem Medveděva s Ruusuvourim hrály svůj zápas Jelena Rybakinová a Anna Blinkovová. I ty však čekaly na dohrání předchozího duelu a začaly po 20 hodině. Pak se navíc zapsaly do kronik nejdelším tiebreakem historie (22:20), čímž trochu potrápily aktéry následného duelu.

"Myslím, že ten jejich tiebreak trval snad 35 minut. V tenise nikdy nevíte, kdy se najíst a kdy se máte jít rozcvičit. Všichni si mysleli, že to bude rychlejší zápas, takže jsem byl samozřejmě v rozcvičce. Ale je to tak, že se 5 minut zahříváte a dalších 5 minut odpočíváte. Ale jste pořád ve střehu. Když jsem se dostal na kurt, byl jsem už trochu unavený," vyprávěl Medveděv, kterému zápas na začátku vůbec nevycházel. Možná i kvůli postupnému odkládání, ale i nepohodě v začátku první dvě sady ztratil.

Když Medvěděv s Ruusuvuorim hráli první míče, bylo čtvrt na dvanáct. Když Medveděv prohrál po ošetření nohy tiebreak nekonečné druhé sady, bylo skoro půl druhé ráno. A teprve v tu chvíli se ruský tenista pustil do obratu, v němž musel uhrát další tři vítězné sety.

V kolik jít spát?

"Kolik je hodin? Budou čtyři ráno? Být fanouškem tenisu, šel bych domů v jednu! Takže děkuji všem, kteří jste zůstali, jste neuvěřitelně silní," mluvil po náročném pětisetovém klání. Ruusuvuori mu vlastně v posledním setu ani nevzdoroval, kdyby měl v sobě více víry, možná by se hrálo ještě déle... "Bylo to velmi těžké utkání. Myslím, že jediné dva zápasy, ve kterých jsem prohrával 0:2 sety a otočil je, byly právě v téhle aréně," dodal Medveděv.

Také ale tušil, že ho čeká nový boj, tentokrát s harmonogramem i vlastním tělem: "Když teď nepůjdu za fyzioterapeutem, tak budu dva dny nepoužitelný. Když půjdu teď, tak uvidím, jak moc se vyspím. Doufám, že usnu v 6:30 a pak bych chtěl v poledne vstávat a jít si lehce zacvičit. Není to snadné, ale chci tady i dál vyhrávat a dostat ze sebe všechno. A když to nepůjde, tak to nepůjde..."

Ve třetím kole se Daniil Medveděv střetne s Felixem Augerem-Aliassimem.