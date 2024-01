Trpké odcházení finalistů: Collinsová hraje poslední sezonu, do Melbourne se nevrátí ani Murray

Finalistka tenisového Australian Open z roku 2022 Danielle Collinsová (30) oznámila po těsné porážce ve 2. kole s Igou Šwiatekovou (22), že se v Melbourne Parku představila naposledy. Američanka prý po sezoně plánuje ukončit kariéru. Po jednoznačně prohraném prvním kole pronesl podobná slova i pětinásobný finalista turnaje Andy Murray (36).

"Tohle bude moje poslední sezona a moc se na ni těším," zaskočila novináře Collinsová na tiskové konferenci. "Myslím si, že jsem měla opravdu povedenou kariéru, i když to občas bylo nahoru a dolů. Je to opravdu těžký sport, ohledně cestování a všech starostí mimo kurt. Mám další věci, kterých bych ráda v životě dosáhla mimo tenis a mít děti je pro mě samozřejmě velkou prioritou," dodala po prohraném zápase se Šwiatekovou.

Konec to byl vpravdě trpký. Collinsová měla zápas se světovou jedničkou rozehraný výjimečně. Ve třetí sadě vedla 4:1 a šla servírovat. Jenže pak přišel kolaps, tři ztracená podání, pět gamů pro Polku a konec zápasu. "Neměla jsem ten zápas pod kontrolou a vlastně jsem se snažila hlavně bojovat," přiznala Šwiateková, kterou slova rivalky překvapila. "Nevěděla jsem, že plánuje končit. Vím, že to ještě není definitivní, ale určitě jí pogratuluji k její kariéře," dodala.

Collinsová se během své kariéry vyšplhala na sedmé místo světového žebříčku. Jejím největším úspěchem je grandslamové finále právě na Australian Open 2022. Rok předtím také slavila tituly v Palermu a Silicon Valley.

Další hvězdou, kterou publikum v Melbourne zřejmě už nikdy neuvidí, je Brit Murray. Bývalý první hráč světa a trojnásobný grandslamový šampion, kterému kariéru komplikovaly především operace kyčle, to oznámil po prohraném prvním kole s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym.

"Je rozhodně možné, že jsem tu hrál naposledy," vyjádřil se ohledně otázky, zda to bylo jeho poslední vystoupení na úvodním grandslamu sezony. Murray si v Melbourne Parku sice zahrál pětkrát ve finále, ale ani jednou nedokázal dotáhnout své snažení do vítězného konce. V roce 2010 prohrál s Rogerem Federerem a v letech 2011, 2013, 2015 a 2016 nestačil na Novaka Djokoviče. To Collinsová měla smůlu, že narazila na jinou ikonu – domácí Ashleigh Bartyovou.