Tichý obr z hokejové rodiny je ve finále grandslamu. Kumstát už si věří, těší Navrátila

Ač na prvním grandslamu sezony v Melbourne skončila česká stopa už ve čtvrtfinále, v mládežnických kategoriích se znovu podařil postup do závěrečného boje o titul. Dva roky poté, co si ve finále zahrál Jakub Menšík (19), se přihlásil o slovo další obr z prostějovské líhně – dlouhán z hokejové rodiny Jan Kumstát (17).

Pokud jste fanoušci hokeje, to jméno vám bude povědomé. A také jeho postava, je nepřehlédnutelná. Současný tenisový talent a čerstvý finalista juniorky Australian Open je synovcem bývalého urostlého forvarda (198 cm) Petra Kumstáta, který to z Prostějova dotáhl přes Karlovy Vary do Sparty a reprezentace. Hokej v české nejvyšší soutěži hrál i Janův táta Pavel, dlouhá léta jako zadák hájil barvy Vítkovic a Znojma.

Do jeho hokejového životopisu patří i nepříjemná epizoda z play off roku 2001, kdy v dresu Znojma tvrdě narazil na mantinel. Když po svých přišel do kabiny, lehl si na zem a myslel si, že má vyražený dech a rozhodl se nehrát. Kdyby se vrátil na led, možná by se až pozdě zjistilo, že má poškozenou slezinu a vnitřní krvácení. Lékařům se Pavla Kumstáta naštěstí podařilo zachránit, mezi hokejovými mantinely odehrál dalších 10 sezon a v době, kdy působil ve slovenské lize v Popradu, se mu narodil syn Jan.

Pavel Kumstát (vlevo) a Michal Mikeska v extraligovém utkání Pardubice – Znojmo v roce 2003. Profimedia

Kumstát junior, který už v 17 letech narostl do 197 centimetrů, se místo hokeje dal na tenis a zdá se, že je na dobré cestě na sportovní úspěchy v rodině navázat. "Ale vnímám to teď docela jako překvapení, protože Honza je skromný kluk a zatím mu chybělo sebevědomí. Také je ale pracovitý, má dobrého trenéra pana Mašíka a moc se za poslední půl roku zlepšil," kvituje daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil, který na tenisové mládí dohlíží v prostějovské akademii.

Servis jako zbraň

Vzhledem ke své postavě je Jan Kumstát předurčen k tenisu, při kterém padají dělová podání. V Melbourne se mimochodem málem utkal s Polákem Tomaszem Berkietou, který hodnotou 233 hm/h vytvořil absolutní rekord melbournského podniku v rychlosti servisu. "Mně naměřili 215 km/h, potřebuju ještě o 20 víc," utrousil tichý český ranař.

Že je Kumstátovou předností podání, potvrzuje i Navrátil: "Honzův tenis je založený na slušném servisu, vždyť měří skoro dva metry. Ale také hodně zlepšil hru od základní čáry a zapracoval i na pohybu. To byla slabina. Jak je vysoký, tak se v minulosti moc nehýbal. Ale teď nabral i na kondici, betonová hra mu sedí a bylo u něj důležité, aby si začal věřit."

Potřebné sebevědomí prý nabral prostějovský dlouhán už loni v listopadu, kdy tým českých mladíků do 16 let vyhrál juniorský Davis Cup. "Každý takový výsledek pomůže. I když ten loňský triumf byla spíš práce Maxe Mrvy, který vše vyhrál. Honza hrál jako dvojka a jeden nebo dva zápasy ztratil. Ale i tak to člověka posouvá, takový výsledek pomáhá v hlavě," ví český trenér.

Menšík ukázal cestu

Prostějovský tenis má v Janu Kumstátovi už třetího finalistu melbournské juniorky. Tím prvním byl v roce 2012 Jiří Veselý, před dvěma lety skončil těsně pod vrcholem Jakub Menšík. "Oni jsou si s Kubou podobní, je to skoro stejná verze tenisu. Honza měl také trochu horší forhend a teď to dohnal. Jen Kuba je hodně sebevědomý a to Honzovi trochu chybělo. Ale už i v hlavě se posouvá. Je to vidět na hře, ukáznil se, diktuje od základní čáry. Jen tím, jak je vysoký, ještě potřebuje zapracovat na přechodu na síť," porovnává Navrátil dva obry z hanácké líhně.

V sobotním finále se Kumstát střetne s o rok starším Japoncem Reiem Sakamotem, který drží 11 zápasů dlouhou vítěznou sérii. Před Australian Open totiž triumfoval na turnaji v Traralgonu, kde Kumstát došel jen do druhého kola. "I kdyby prohrál ve finále, je to základ do budoucna. Je mu teprve 17 let, má před sebou ještě dva roky v juniorské kategorii," upozorňuje Navrátil.

Výsledky dvouhry juniorů na Australian Open