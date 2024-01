Výměna generací se daří, těší trenérku Cetkovskou. Nosková ji udělala radost odvahou a sebevědomím

Poosmé v řadě měl český ženský tenis na Australian Open zastoupení ve čtvrtfinále dvouhry. Tentokrát hned dvojnásobné. Mezi osm nejlepších se probojovaly Barbora Krejčíková (28) a Linda Nosková (19). Zejména v případě druhé jmenované to bylo velké překvapení. Pro Livesport Zprávy zhodnotila výkony české tenisové naděje trenérka a bývalá 25. hráčka světa Petra Cetkovská (38).

Z devíti českých tenistek, které se v Melbourne kvalifikovaly do hlavní soutěže, došly dvě hráčky do čtvrtfinále. Z turnaje se navíc musela kvůli zdravotním problémům odhlásit Karolína Muchová. Český ženský tenis tak i dál potvrzuje svou kvalitu a co je podstatné, pomalu se daří i nové vlně mladých hráček. Někdejší stálice Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou nahrazují ještě nedávno skryté talenty. Zajímavé výsledky uhrála v Austrálii teenagerka Brenda Fruhvirtová, z kvalifikace postoupila i Sára Bejlek.

"To, že nastupující mladá generace děvčat je schopná hrát skvělé výsledky i na velkých turnajích a pomýšlet na ty úplně nejvyšší mety, je samozřejmě naprosto skvělá zpráva pro český tenis," říká Cetkovská, která se výchově mladých tenistek v česku věnuje jako nehrající kapitánka reprezentace dívek do 14 let.

Vnímáte, že českému ženskému tenisu se daří výměna generací?

"Ten trend se možná může zdát jako automatika nebo samozřejmost, ale opak je pravdou. Je za tím strašně moc práce. Vzhledem k tomu, jak malá země jsme, a že si nemůžeme dovolit úplně všechno, je to o hodně složitější. Nemáme grandslam, jako ty opravdové velmoci. Je úspěch, že tenhle vysoký standard neustále držíme."

Kde je podle vás důvod, že se v ženském tenise už po delší dobu takhle daří?

"Má to více faktorů. Holky jsou samozřejmě šikovné, mají talent, ale také mají rodiče a jejich podporu. Není to úplně samozřejmé, že se jim naplno obětují. Svaz se pak snaží hráčky podporovat, ty holky dostávají karty volné karty, pokud je příležitost. A také máme výborné a zkušené trenéry. A nakonec holky bojují a makají. Úspěch, které vidí u svých vzorů jim dodávají sílu a motivaci."

V Austrálii zazářila teenagerka Linda Nosková, o které před dvěma lety věděli jen zasvěcení. Jak se vám její vystoupení líbilo?

"My jsme se s Lindou minuly, ale pokud se dívám na její hru, vnímám, že hraje pro soupeřky velice nebezpečný tenis. Ke stylu jejího tenisu patří spousta nevynucených chyb. Ty ale postupem času a prací dokázala eliminovat. I proto jsme mohli být svědky jejího postupu do čtvrtfinále i posunu do TOP 30."

V Melbourne dokonce dokázala porazit světovou jedničku Šwiatekovou.

"Pokud budeme mluvit o zápase se Šwiatekovou, byl to zjevně její nejlepší zápas na turnaji. Líbilo se mi to sebevědomé pojetí. Nebála se, šla si pro vítězství, měla odvahu a stále se držela hry, kterou zvládá, na které pracuje. Vyplatilo se to, byla hodně silná."

Jak vidíte budoucnost Noskové? Má šanci navázat na letošní australské grandslamové čtvrtfinále na dalších turnajích?

"Její herní projev se měnit nebude, dál bude velice nebezpečná, ale stále je na čem pracovat. Pomalu přidává nové prvky a ještě spoustu dalších může zapracovat. Věřím, že může zůstat v té širší špičce a třeba se ještě posunout výš. Dnešním trendem je ofenzivní tenis, obranářky z té nejužší špičky pomalu mizí. Samozřejmě ale bude potřeba, aby zůstala zdravá. Myslím si, že má opravdu velký potenciál, je stále mladá a může se pořád zlepšovat."