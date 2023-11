Kapitán Pála před BJK Cupem: Vondroušová dorazí v neděli, deblistky snad v pondělí

České tenistky pokračují v Seville v přípravě na finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové a kapitán Petr Pála vyhlíží přílet Markéty Vondroušové, Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové z Turnaje mistryň. Ve videorozhovoru s novináři řekl, že by se Vondroušová měla připojit k týmu v neděli, deblistky zřejmě v pondělí. Česko vstoupí do turnaje utkáním se Švýcarskem v úterý 7. listopadu.

"Maky má dorazit zítra po poledni, tak snad dorazí s věcmi a stihne si alespoň zahrát. Teď jsem psal Katce (Siniakové), jestli mi může zavolat, abych zjistil, kdy mohou a za jakých podmínek přicestovat. Je důležité být připravený na všechny varianty," uvedl Pála. "Dorazit v neděli je prakticky nemožné. Musím zjistit, jestli je reálné, že dorazí v pondělí, nebo hrozí až úterý. Bohužel když se dá Turnaj mistryň před takovou akcí pod širé nebe, tak nevím, co k tomu říct," prohlásil v narážce na odkládání zápasů v Cancúnu kvůli nepřízni počasí.

Wimbledonská vítězka Vondroušová definitivně dohrála v Mexiku po porážce s Cori Gauffovou. Krejčíková se Siniakovou čekají na výsledek nočního utkání mezi Jessicou Pegulaovou a Coco Gauffovou s Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou. Podle zpráv z WTA už ale ani ony nemají reálnou šanci postoupit. "V tom případě by tedy měli pořadatelé udělat vstřícný krok, že je pustí, ať tam nemusejí čekat a stihnou let. Je potřeba taky koupit letenky, celý proces chvíli trvá," uvedl Pála.

Kvůli nedělnímu příletu Vondroušové jednal s ITF v Seville o přesunutí tréninků, aby si mohla šestá hráčka světa vyzkoušet kurt. Podařilo se mu trénink prohodit s kanadským týmem. "Z ITF nám vyšli vstříc. Posunuli jsme trénink na půl pátou. Trénink je důležitý, aby viděla, jak to vypadá. Zahraje si i v pondělí a uvidíme, jak na tom budou holky. Musíme dát hlavy dohromady a vymyslet nejlepší sestavu, abychom porazili Švýcarsko," řekl Pála

Zápasy se odehrají v Seville na stadionu La Cartuja, který hostí fotbalové zápasy a byl dějištěm mistrovství světa v atletice. Pála si organizaci chválil. V týmu jsou zatím Marie Bouzková a Linda Nosková. "Holky si teď zahrály na kurtu 1. Na tréninkovém kurtu hrály údery, servisy, returny, aby se do toho dostaly. Kurty jsou tu velmi fajn," podotkl kapitán.

Potěšilo jej i vyjádření Vondroušové po utkání s Gauffovou, že se podle svých slov cítila lépe. Věří, že si dobrou náladu udrží. "Jenom jsme si dnes napsali. Viděl jsem pár gamů na začátku a přišlo mi to lepší. Uvidíme, jak na tom bude fyzicky, tady se jí bude hrát určitě líp. Kurt je tady v pořádku a nefouká tady. Teď jde o to, jak na tom bude fyzicky. A jestli sama říkala, že poslední zápas byl dobrý, tak je fajn, že to vzala takhle," řekl Pála.

Vondroušová momentálně figuruje na šestém místě žebříčku WTA. Livesport

Vondroušová prohrála v Cancúnu všechny tři zápasy, Pála připomněl její zdravotní potíže s loktem po US Open. Od zářijového grandslamu sehrála před Turnajem mistryň jen jeden duel. "Nebylo snadné jet rovnou na Turnaj mistryň, když předtím laborovala se zranění. Je to docela ostrý start. S takovými hráčkami se dá prohrát. Navíc se Šwiatekovou a Gauffovou nemá dobrou bilanci. Je to těžké za jakýchkoliv podmínek," uvedl Pála.

Počáteční rozhorčení z termínové kolize Turnaje mistryň a Poháru Billie Jean Kingové z něj již vyprchalo, přesto chce o situaci mluvit i v dějišti s organizátory. "Že dají Turnaj mistryň pod otevřené nebe, když hned po něm následuje další akce, na které chtějí mít nejlepší na světě, mi přijde jako pohrdání hráčkami. Na WTA by se měli zamyslet a spolupracovat i s ITF. Blbé je, že nejvíce trpí holky, které hrají jeden sport, jenže jeho představitelé spolu nekomunikují tak, aby jim dokázali vyjít vstříc. Už jsem takový rezignovaný," dodal Pála.