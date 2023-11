Kanaďanky slaví historický triumf v BJK Cupu. Hrdinkami jsou Stakusicová a Fernandezová

Kanadské tenistky proměnily své historicky první finále v Billie Jean King Cupu v triumf a navázaly na loňské vítězství svých krajanů v Davis Cupu. Semifinálové přemožitelky českých hráček se ve španělské Seville nesklonily ani před uměním Italek, které přehrály už po dvouhrách. Životní formu korunovala Marina Stakusicová (18), jež porazila 7:5, 6:3 Martinu Trevisanovou (30) a svým nejcennějším skalpem vyšperkovala parádní debut v soutěži. Oslavy odšpuntovala Leylah Fernandezová (21), jež potvrdila roli favoritky proti Jasmině Paoliniové (27).

Kanaďanky si v základní skupině poradily s domácími Španělkami i Polkami a podruhé v historii a poprvé od roku 1988 postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu). V něm v sobotu otočily souboj s jedenáctinásobnými českými šampionkami a poprvé v historii postoupily do finále.

A přemožitelky nenašly ani v něm. V neděli v Seville porazily 2:0 čtyřnásobné italské šampionky Italky a navázaly na loňský premiérový triumf svých krajanů v Davis Cupu.

"Jsem na svůj tým pyšná. Jsem moc šťastná za to, co se nám tady povedlo a děkuju fanouškům, že tu s námi vydrželi až do konce," radovala se kapitánka Heidi El Tabakhová bezprostředně po triumfu.

Vítězný tým složila i s pouze jednou hráčkou TOP 100 ve dvouhře. Finalistka US Open 2021 Leylah Fernandezová ale tíhu odpovědnosti unesla, vyhrála všechny čtyři dvouhry a navíc přispěla bodem i v rozhodující čtyřhře proti Češkám po boku osmé deblistky světa Gabriely Dabrowské.

"Je to úžasný pocit, moc jsem si celý týden užila. Teď to půjdeme oslavit a budeme se bavit," zářila šťastná 35. singlistka a 20. deblistka světa Fernandezová.

Velkou měrou v podobě zisku tří bodů k triumfu přispěla také teprve osmnáctiletá debutantka Marina Stakusicová, byť je hráčkou až třetí světové stovky. Součástí týmu byla i bývalá světová pětka a wimbledonská finalistka Eugenie Bouchardová, která se na kurt dostala dvakrát za rozhodnutého stavu ve čtyřhře a pokaždé přispěla vítězstvím. Pátá členka výběru Rebecca Marinová se do hry nedostala.

Marina Stakusicová si hned na prvním turnaji sezony poranila koleno a půl roku nehrála. Po červencovém návratu na kurty se ale rychle dostala do formy a od konce srpna vyhrála na turnajích ITF 17 z 18 zápasů a získala první tři tituly.

Ve světovém žebříčku vyletěla na 258. místo, svými výkony si řekla o premiérovou nominaci do kanadské reprezentace a kapitánka El Tabakhová z ní hned na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v Seville udělala týmovou dvojku.

A zřejmě to bylo 'zlaté' rozhodnutí. Osmnáctiletá rodačka z Ontaria ve Španělsku nastoupila do všech zápasů, vyhrála tři ze čtyř dvouher a stala se důležitou postavou Kanaďanek na cestě za možným triumfem.

Statistiky zápasu. Livesport

Ve skupině si proti Rebece Masárové a Magdaleně Frechové připsala první dva skalpy hráček TOP 100 a zvedla si již tak vysoké sebevědomí. Srazit si ho nenechala ani sobotním debaklem se světovou desítkou Barborou Krejčíkovou, proti které poprvé čelila člence TOP 40 .

O necelých 24 hodin později totiž Stakusicová rozehrála historicky první finále Kanaďanek v této týmové soutěži a kolena se jí nerozklepala. 43. hráčku světa Martinu Trevisanovou porazila 7:5, 6:3, připsala si první skalp hráčky TOP 50 a zaznamenala 20. výhru z posledních 22 duelů.

Stakusicová sice v prvním setu neudržela vedení 4:1 a po ztrátě čtyř her po sobě o dvanáct let starší soupeřka podávala na zisk sady, kanadská teenagerka ale zareagovala ziske následujícíh tří gamů a úvodní dějství nakonec přeci jen získala na svou stranu.

Na začátku druhé sady měly obě tenistky problém udržet si svůj servis. Výrazně častěji chybující Trevisanové ho udržela až za stavu 2:5, když odvrátila čtyři mečboly a vykřesala jiskřičku naděje. Stakusicová se ale vykolejit nenechala, zápas uzavřela čistou hrou při svém podání a založila pevné základy pro úspěch svého týmu.

Leylah Fernandezová v říjnu vyhrála 8 z 9 zápasů, v Hongkongu si došla pro svůj třetí titul a skvělou formu si přivezla i do Sevilly, kde vyhrála všech pět zápasů. Den po skalpu světové sedmičky a wimbledonské vítězky Markéty Vondroušové ustála i situaci, kdy mohla a nakonec i rozhodla o triumfu své země.

Levou rukou hrající jednadvacetiletá rodačka z Montrealu nastoupila proti Jasmine Paoliniové jako papírová favoritka, byť ve světovém žebříčku figuruje o pět příček za svou soupeřkou. A s rolí i tlakem se vypořádala na jedničku.

Statistiky zápasu Leylah Fernandezová – Jasmine Paoliniová Livesport

Od prvních výměn měla Fernandezová navrch a Italku přehrávala. Přestože v závěru nedokázala zápas ukončit při svém podání, zdramatizování nepřipustila. Po sto minutách hry zvítězila 6:2, 6:3 a v závěru sezony vyhrála 11 z 12 zápasů.

Kanaďanky za vítězství dostanou 2,4 milionu dolarů (55 milionů korun), dosud nejvyšší prémii v historii soutěže.

Výsledky Billie Jean King Cupu