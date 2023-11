Nosková tuší, že proti Švýcarsku půjde do boje. Hrát za reprezentaci byl vždycky můj sen, říká

Český reprezentační tým tenistek čeká v úterý odpoledne první těžká zkouška finálového turnaje Billie Jean King Cupu. Kapitán Petr Pála navíc zřejmě do boje pošle debutantku. Linda Nosková (18) sice už dříve nominaci do týmu dostala, v Seville ji ale zřejmě čeká zápasová premiéra.

Karty pro český tým nebyly už od začátku rozdané zrovna ideálně. Původně nominovanou Karolínu Muchovou vyřadilo zranění a další tři opory – Vondroušová, Siniaková a Krejčíková – se na poslední chvíli přesouvaly do Španělska z mexického Cancúnu po vypadnutí z Turnaje mistryň.

A tak Nosková tuší, že na ní Petr Pála vsadí. "Jsem ráda, že můžu být v týmu, vždycky to byl můj sen se do něj dostat. A teď přichází velká šance, že budu hrát svůj první zápas. Takže jsem se na to samozřejmě připravovala," vyprávěla Nosková v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Do Sevilly dorazila z českých hráček jako první a na rozdíl od ostatních má za sebou téměř měsíční čekání na ostrý zápas. "Hodně jsem pracovala na kondici, abych nevyšla z tempa, ale myslím, že by bylo trochu těžší, jít do singlového zápasu na normálním turnaji. Přijde mi, že když je to týmová soutěž, je to celé trochu intenzivnější a všichni budeme v tempu. Snad se do toho díky tomu dostanu rychle," věří.

Linda Nosková Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Proti soupeřkám ze švýcarského týmu Nosková odehrála jen jediný zápas, Simone Waltertovou porazila předloni v Přerově na antuce. Její start ale pravděpodobný není. Stejně tak by bylo překvapením nasazení Belindy Bencicové, která před týdnem oznámila těhotenství. Kapitán Heinz Günthardt tak spíš vsadí na Viktorii Golubicovou a Jill Techmanovou.

"Belindu znám samozřejmě ze všech nejvíc. Mluví slovensky, takže jsme se vždycky dobře pobavily a také jsem s ní trénovala loni pár měsíců ve Švýcarsku. Také s Jil Teichmanovou jsem párkrát trénovala a vztah máme takový normální, kamarádský," říká Linda Nosková.

Kamarádství ale půjde samozřejmě stranou. Český tým vzhledem ke svému složení už dříve deklaroval touhu znovu dobýt titul. Ve Fed Cupu, na který Billie Jean King Cup navazuje, vyhrály Češky v historii už jedenáctkrát, naposledy ale v roce 2018. "Samozřejmě mám ambici to dobýt. Ale to asi budou mít bohužel všichni," směje se Nosková. "Jestli ale nastoupím, bude to pro mě zase něco nového, ale já se těším!"

Po úterním utkání se Švýcarskem čeká v základní skupině na český tým v pátek ještě duel s USA. Do víkendového semifinále postupí ze tříčlenné skupiny jen nejlepší.