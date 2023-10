Krejčíková zvládla start v Zhengzhou, po výhře nad Martičovou je ve čtvrtfinále

Barbora Krejčíková (27) úspěšně vstoupila do turnaje WTA 500 v čínském Zhengzhou. Česká tenistka startující z pozice nasazené jedničky porazila 7:5, 6:1 Chorvatku Petru Martičovou (32), oplatila jí letošní porážku z Madridu a postoupila do čtvrtfinále. V něm se utká s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou.

Barbora Krejčíková po zářiovém triumfu v San Diegu nezvládla vstup do turnaje v Pekingu a na čtvrtém z pěti posledních turnajů vypadla v prvním kole, na druhé akci v Číně už však svůj úvodní zápas vyhrála. V Zhengzhou si poradila s Petrou Martičovou.

Sedmadvacetiletá Češka prohrála s o pět let starší Chorvatkou v květnu na antuce v Madridu, na tvrdém povrchu jí porážku oplatila. Po brejku z úvodní hry sice neudržela vedení 3:1, od stavu 4:5 ale získala 9 z 10 gamů a po necelé hodině a půl zvítězila 7:5, 6:1.

Sestřih zápasu Barbora Krejčíková – Petra Martičová Livesport

"Byl to velmi těžký zápas. První set byl vyrovnaný a nakonec jsem ho dokázala získat. Ona ve druhém bojovala do posledního míčku. Takže jsem spokojená s tím, jak jsem hrála a že jsem vyhrála, protože to tady byl můj první zápas," řekla Krejčíková na kurtu.

18. hráčka světa postoupila do čtvrtého čtvrtfinále v sezoně. Všechna předchozí proměnila ve finále a dvě z nich přetavila v titul (Dubaj, San Diego).

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou Livesport

V Zhengzhou si o místo mezi kvartetem nejlepších zahraje s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou, s níž jediný vzájemný zápas na letošním Roland Garros prohrála.

Statistiky utkání. Livesport

Na finále z předchozího turnaje v Pekingu nenaváže v Zhengzhou Ljudmila Samsonovová. Nasazená jedenáctka podlehla ve druhém kole 6:3, 2:6, 1:6 Němce Lauře Siegemundové, které patří v žebříčku až 113. místo a jež do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace.

Pětatřicetiletá Siegemundová, která byla v pořadí WTA nejvýše na 27. příčce před sedmi lety, porazila Samsonovovou poprvé v kariéře po dvou prohrách v loňské sezoně. O postup do čtvrtfinále se zkušená Němka utká s Italkou Jasmine Paoliniovou.

Jabeurová po postupu odstoupila

Roli papírových favoritek naopak potvrdily světová sedmička Ons Jabeurová a dvanáctka Darja Kasatkinová. K jejich vzájemnému čtvrtfinálovému souboje ale v pátek nedojde, Tunisanka Jabeurová krátce po vítězné dvouhodinové bitvě s Italkou Luciou Bronzettiovou ze soutěže odstoupila kvůli zranění pravého kolena.

"Moc mě mrzí, že musím odstoupit, protože moje koleno není stoprocentní. Ale musím říct, že jsem si to tu užila a doufám, že se sem zase vrátím," řekla Tunisanka s ohledem na blížící se start na Turnaji mistryň.

Kasatkinová tak postoupila bez boje do semifinále, v němž se v sobotu střetne s Krejčíkovou, nebo Curenkovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Zhengzhou