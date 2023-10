Tennis Tracker: Djokovič, Murray, Medveděv a Alcaraz. Dimitrov umí zaskočit největší hvězdy

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 12. října?

06:40 – Bulharský tenista Grigor Dimitrov už si počtvrté ve své kariéře – a pokaždé na Masters – vyšlápl na prvního či druhého hráče žebříčku ATP. Vůbec poprvé se mu to podařilo v roce 2013, kdy v Madridu zaskočil Novaka Djokoviče. Na další cenný skalp pak čekal tři roky, v Miami 2016 porazil Andyho Murrayho. A před středeční výhrou nad Carlosem Alcarazem naposledy šokoval v roce 2021, když v Indian Wells postoupil na úkor Daniila Medveděva. Vedle čtyř vítězství však Bulhar posbíral s největšími hvězdami (hráči TOP 2) i 26 porážek.

06:24 – Marie Bouzková v Soulu vyhrála nad Němkou Evou Lysovou první set hladce 6:1, načež jí soupeřka kvůli zdravotním potížím vzdala. V teprve druhém letošním čtvrtfinále si zahraje o první semifinále po dvanácti měsících s Číňankou Yue Yuan (h2h 0:0).